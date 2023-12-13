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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı disipline sevk etti - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı disipline sevk etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasının ardından yeniden aynı göreve seçilen Meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan\'ı disipline sevk etti
13.12.2023 - 21:37,
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyelerinin 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı disipline sevk etti - Son Dakika
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