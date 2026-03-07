İyi Parti "Kadın, Hayat ve Adalet" Paneli Düzenledi.. Dervişoğlu: "Kadınların Güçlü Olduğu Türkiye, Güçlü Bir Türkiye'dir"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı hala gelişmiş ülkelerin gerisindedir. Kadın girişimciliği yeterince desteklenmemekte, kadın emeği hak ettiği değeri görmemektedir. Kadınlara 'evde kal' diyen bir anlayış Türkiye'yi büyütemez. Kadınları hayatın dışına iten bir anlayış Türkiye'yi güçlendiremez. Bizim anlayışımız nettir. Kadınların güçlü olduğu Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir. Kadınların özgür olduğu Türkiye, gerçekten özgür bir Türkiye'dir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığınca Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın, Hayat ve Adalet" paneline katıldı. Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, kadınların sorunlarına ilişkin parti politikalarını aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi sağlayacağız"

"İYİ Parti olarak bizler; kadınların hak ettikleri özgürlük, güven ve eşitlik içinde yaşayacakları bir Türkiye için mücadele etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda; İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi sağlayacağız. 6284 sayılı Kanun'un etkin ve tavizsiz uygulayacağız. Kadın cinayetlerinde cezasızlık kültürüne son verilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Kadınların siyasette, ekonomide ve kamusal yaşamda eşit temsilini güçlendirecek yasal düzenlemeler yapacak, politikalar geliştireceğiz. Kadın istihdamını artıracak, kadın girişimciliğini destekleyecek kapsamlı ekonomik programlar uygulayacağız. Kreş, bakım hizmetleri ve sosyal destek mekanizmalarını yaygınlaştırarak kadınların üzerindeki bakım yükünü azaltacağız. Kız çocuklarının kesintisiz eğitim hakkını güvence altına alacağız."

"Kadınların eşit olmadığı bir toplumda demokrasi güçlü olamaz"

Çünkü biz biliyoruz ki; Kadın; bireydir. Kadın; yurttaştır. Kadın; eşittir. Halk ozanımız Neşet ertaşın dediği gibi kadın insandır. Kadınların eşit olmadığı bir toplumda demokrasi güçlü olamaz. Kadınların güvende olmadığı bir ülkede özgürlükten söz edilemez. Bugün; sadece kutlama günü değil, sorumluluk günüdür. Bugün; kadınların sesini duymanın, sorunlarını görmenin ve gerçek çözümler üretmenin günüdür. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, eşit haklara sahip olduğu, emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye mümkündür."

"Türk töresinde kadın, erkeğin arkasında değil, yanındadır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da özetle şöyle konuştu:

"Türk tarihine baktığınızda bunu açıkça görürsünüz. Tomris Hatun'un devletini savunan iradesinde görürsünüz. Türk devlet geleneğinde hatunların yönetimdeki söz hakkında görürsünüz. Cumhuriyet'e giden yolda, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde Türk kadınının yazdığı destanlarda görürsünüz. Kara Fatma'nın cesaretini, Halide Edip'in meydanları ayağa kaldıran sözünü, Şerife Bacı'nın vatan uğruna verdiği fedakarlığı, henüz çocuk yaşta cepheye koşan Nezahat Onbaşı'nın kararlılığını görürsünüz. Kadim Türk tarihinde kadın; geri planda bırakılan değil, milletin kaderine yön veren bir güç olmuştur. Türk töresinde kadın, erkeğin arkasında değil, yanındadır. Gerektiğinde ise en önündedir. Ama bugün şu soruyu sormak zorundayız: Böylesine köklü bir mirasa sahip bir ülkede, kadınlar neden hala şiddet korkusuyla yaşamak zorunda kalıyor? Neden her gün bir kadın hayatını kaybediyor? Neden kadınların haklarını güçlendirmesi gereken politikalar zayıflatılıyor? Türkiye'de kadın meselesi yalnızca bir sosyal politika konusu değildir. Bu mesele aynı zamanda bir demokrasi meselesidir. Bir insan onuru meselesidir. Kadınların güven içinde yaşayamadığı bir ülkede adaletten söz edemezsiniz. Kadınların eşit fırsatlara sahip olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz."

"Kadınların korunması gereken mekanizmaların zayıfladığı bir tartışma ortamının içindeyiz"

Ülkemizde kadın cinayetleri hala en ağır toplumsal sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Her gün bir kadının hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Kadınların korunması gereken mekanizmaların zayıfladığı bir tartışma ortamının içindeyiz. Biz böyle bir tabloyu kabul etmiyoruz. ve asla kabul etmeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkını korumak devletin en temel görevidir. Ama mesele sadece güvenlik meselesi de değildir. Kadınların ekonomik hayata katılımı, eğitimde fırsat eşitliği, siyasette temsil gücü de en az güvenlik meselesi kadar hayati önemdedir. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı hala gelişmiş ülkelerin gerisindedir. Kadın girişimciliği yeterince desteklenmemekte, kadın emeği hak ettiği değeri görmemektedir. Kadınlara 'evde kal' diyen bir anlayış Türkiye'yi büyütemez. Kadınları hayatın dışına iten bir anlayış Türkiye'yi güçlendiremez. Bizim anlayışımız nettir. Kadınların güçlü olduğu Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir. Kadınların özgür olduğu Türkiye, gerçekten özgür bir Türkiye'dir.

"Kadınların güçlenmesi Türkiye'nin geleceği meselesidir"

İYİ Parti olarak biz; kadınların yalnızca hayatta kalmak için değil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye istiyoruz. Kadınların şiddetten korkmadan yaşayabildiği, eşit işe eşit ücret alabildiği, girişimcilikte desteklendiği, siyasette ve karar alma mekanizmalarında güçlü şekilde temsil edildiği bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlenmesi yalnızca kadınların meselesi değildir. Türkiye'nin geleceğinin meselesidir.

"Bizim mücadelemiz nettir: Kadınların korkmadan yaşayabildiği bir Türkiye"

Gerçekleştireceğimiz bu panel yalnızca sorunları konuşmak için değil, çözüm üretmek için de önemli bir fırsattır. Kadınların hayatını kolaylaştıracak, onları daha güçlü kılacak politikaları konuşacağız. Ortak aklı büyüteceğiz. ve inanıyorum ki buradan çıkacak fikirler, Türkiye'de kadın hakları mücadelesine güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bizim mücadelemiz nettir: Kadınların korkmadan yaşayabildiği bir Türkiye. Kadınların eşit olduğu bir Türkiye. Kadınların hayatın her alanında güçlü olduğu bir Türkiye. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği hakları korumak ve daha ileri taşımak bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için biz varız. ve biliyoruz ki Türk kadını mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bundan sonra da vazgeçmeyecektir."