İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel İstifa Etti

(ANKARA)
- İYİ Parti
Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Ahmet Ersagun Yücel X hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.
Yücel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener
hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim."
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