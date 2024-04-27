İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Seçimi Üçüncü Tura Kaldı

Güncel

(ANKARA) - İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayı ATO Congresium Salonu'nda sürüyor. Genel başkanlık seçiminin ikinci turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim üçüncü tura kaldı.

Seçimlerin ikinci turunda 1158 delege oy kullandı. Oyların 1152'si geçerli sayıldı. Koray Aydın 565, Müsavat Dervişoğlu 570, Günay Kodaz ise 3 oy aldı. Adaylıktan çekildğini açıklayan Tolga Akalın'a ise 15 oy çıktı. Üçüncü tur oylama 19.30'da başlayıp, 20.30'da sona erecek. Üçüncü tur oylamaya en çok oyu alan Aydın ve Dervişoğlu katılacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk aranmayacak en çok oyu alan İYİ Parti'nin genel başkanı olacak.