İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Seçimi Üçüncü Tura Kaldı - Son Dakika
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İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Seçimi Üçüncü Tura Kaldı

İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Seçimi Üçüncü Tura Kaldı

İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlık seçimi ikinci turunda adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadı. Üçüncü tur oylama sonucunda en çok oyu alan aday İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olacak.

27.04.2024 19:25  Güncelleme: 19:26
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(ANKARA) - İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayı ATO Congresium Salonu'nda sürüyor. Genel başkanlık seçiminin ikinci turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim üçüncü tura kaldı.

Seçimlerin ikinci turunda 1158 delege oy kullandı. Oyların 1152'si geçerli sayıldı. Koray Aydın 565, Müsavat Dervişoğlu 570, Günay Kodaz ise 3 oy aldı. Adaylıktan çekildğini açıklayan Tolga Akalın'a ise 15 oy çıktı. Üçüncü tur oylama 19.30'da başlayıp, 20.30'da sona erecek. Üçüncü tur oylamaya en çok oyu alan Aydın ve Dervişoğlu katılacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk aranmayacak en çok oyu alan İYİ Parti'nin genel başkanı olacak.

Kaynak: ANKA

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