İyi Parti'li Türkoğlu: "Millete Yutturmaya Çalıştığınız Bu İhanet Sürecini Bu Millet Yemeyecek"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Meclis'te kalabalığız diye bir yaygarayla millete yutturmaya çalıştığınız bu ihanet sürecini bu millet yemeyecek. Şehitlerini unutmayacak. Bir Umut Hakkı olacaksa bunların anasına, babasına, evlatlarına, eşlerine 'Umut Hakkı' olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kayseride 17 Aralık 2016 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan askerlerin anıtı başında TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bizim hafızamızda şehidin adı silinmez"

"Tarih 17 Aralık 2016'ydı. Kayseri'nin Ayazı iliklerimize işlerken tam da bulunduğum bu noktada düşmüştü hain terör ateşi titreyen yüreklere. 15 ana kutusu askerimiz, yiğit komandolarımız işte bu günlerde çarşı izine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırılarında şehit edildiler. Kimi nişanlıydı, kimi üniformasını gururla yeni giymişti. 54 Mehmetçiğimizin de yaralandığı, kiminin kolunun, kiminin bacağının koptuğu hain saldırıda aramızdan ayrılan yiğitlerimizin ruhları şad olsun. Bugünlerde gaflet uykusunda olanlara da ibret olsun. Şimdi ben buradan soracağım. Analar unuttu mu, babalar unuttu mu, Kayseri unuttu mu, bu millet unuttu mu? Asla. Bizim hafızamızda şehidin adı silinmez. Bizim vicdanımızda o günün acısı dinmez. O karanlık sabahı da, o sabah akan kanı da, o kanı yerde bırakmamak için verdiğimiz sözü de dün gibi hatırlıyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Gözü yaşlı anaların titreyen ellerini, babaların içine akıttığı gözyaşlarını biliyoruz."

"Şehidin kanı pazarlık konusu değil, Türk milletinin namusuna emanettir"

Buradan, şehit komandolar durağından bir kez daha haykırıyoruz. Bu millet bölücü, teröre boyun eğmez. İster dağda, ister bağda, ister ovada kim bu alçaklığa ortak olduysa, kim bu kanlı talimatı verdiyse milletin vicdanında da hukuk önünde de hesabını vermeye devam edecek. Çünkü bu topraklarda şehitin kanı pazarlık konusu değil, Türk milletinin namusuna emanettir. Şimdi bu durakta Allah aşkına 'Umut Hakkı' diye imza atan o komisyonda bulunanlara seslenmek istiyorum. Peki Abdülsalim'in Umut Hakkı ne olacak? Ahmet'in, Arif'in, Fehmi'nin, Göksel'in, Hasan'ın, Kamil'in, Kenan'ın, Mesut'un, Muhammed'in, Mustafa'nın, Raşit'in, Serdar'ın, Uğur'un, Yunus Emre'nin Umut Hakkı ne olacak? Onların eşinin, nişanlısının, evlatlarının, annesinin, babasının Umut Hakkı ne olacak? Bugün belki Meclis'te kalabalığız diye bir yaygarayla millete yutturmaya çalıştığınız bu ihanet sürecini bu millet yemeyecek. Şehitlerini unutmayacak. Bir Umut Hakkı olacaksa bunların anasına, babasına, evlatlarına, eşlerine 'Umut Hakkı' olacak."