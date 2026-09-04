İYİ Parti\'li Ulusoy\'dan Bakan Yumaklı\'ya kazma kürekli rehber video

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir etkinlikte saksıyla ağaç dikmesini eleştirerek, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda ağaç dikti.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir etkinlikte saksıyla ağaç dikmesini eleştirerek, sosyal medya hesabından bir ağaç dikme videosu yayımladı. Ulusoy, "Sayın İbrahim Yumaklı, saksısıyla incir fidanı dikmeye çalıştığınızı görünce size bir rehber video hazırlayalım dedik" ifadesini kullandı. Ulusoy, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanı olarak size en ilkel tarım aletlerini tanıştırarak başlayayım. Bu gördüğünüz kazma. Bu gördüğünüz kürek. İşte bu da incir fidanı. Aman ha, saksıyla incir fidanı dikmeyin. Sayın Bakanım, burası önemli. Saksıyı çıkarıyoruz. Toprakla buluşturmak için açıyoruz. Sayın Bakan, size özel eğitim videosunun sonuna geldik. İnşallah fidan nasıl dikilir öğrenmişsinizdir."