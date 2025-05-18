İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Galatasaray'a Tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 sezonunda, bugün aldığı galibiyetle 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Şampiyonluğun mimarları olan futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.