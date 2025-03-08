İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların geleceklerinin güzel olması temennisinde bulundu. Nevşehir'de karanfil dağıtan Dervişoğlu, şehirdeki gelişmeleri de değerlendirdi.

08.03.2025 19:06  Güncelleme: 22:45
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(NEVŞEHİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. O günün de layıkı veçhile kutlanabileceği günlerin yaşanmasını temenni ediyorum. Gelirken basından takip ettim, ülkenin bazı yerlerinden başta İstanbul olmak üzere birtakım sıkıntılar da yaşandı" dedi. Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte Nevşehirli kadınlara karanfil dağıttı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir programı kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Belediyenin icraatını anlatan Başkan Arı, belediyenin 2024 yılı için 350 milyon açık vermesi beklenirken 11 milyon fazla verdiğini söyledi. Doğru politikalarla bunun başarıldığını belirten Arı, nisan ayı itibarıyla şehrin dört yanında şantiye kurulacağını vurguladı.

"Nevşehir bugünden yarına daha yaşanabilir bir kente dönüşecektir. Kendilerine kendimi de bir Nevşehirli sayarak teşekkür ediyorum" diyen Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kadınlarımıza güzel bir gelecek temenni ediyorum"

"Bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın da Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. O günün de layıkı veçhile kutlanabileceği günlerin yaşanmasını temenni ediyorum. Gelirken basından takip ettim, ülkenin bazı yerlerinden başta İstanbul olmak üzere bir takım sıkıntılar da yaşandı. Neşet Ertaş ne güzel söylemiş, 'Kadınlar insan biz insanoğluyuz'. Aslında bu cümle her şeyin ifadesidir. Bütün kadınlarımıza güzel bir gelecek temenni ediyorum. Bugün sadece güzel laflar edilerek, çiçekler dağıtılarak kutlanabilecek bir gün de değil aslına bakarsanız.çünkü hep böyle güzel günlerde hatırlıyoruz kıymetlerimizi. Aslında her zaman onların yüreğimizde yaşatılması gereken değerler olarak görmemiz icap ediyor. Bayram tadında günler kutlama temennisiyle de kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de tebrik etmiş olayım."

Dervişoğlu kadınlara karanfil verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı ile basına kapalı olarak görüştükten sonra esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Esnafa "Hayırlı ramazanlar" dileyen Dervişoğlu, esnaf ve sokakta kadınlara karanfil verdi.

Kaynak: ANKA

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