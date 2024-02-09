İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, depremzedelerin üniversite sınav ücretlerini ödeme sıkıntısını gündeme getirdi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, üniversite sınavına girecek depremzedelerin sınav ücretlerini ödeme konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Sınav ücretini ödemekte zorlanan depremzedeler başta olmak üzere vatandaşlarımıza nasıl bir kolaylık sağlanacaktır" diye sordu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, depremzede öğrencilerin üniversite sınavı ücretiyle yaşadıkları ödeme sıkıntısını TBMM gündemine taşıdı. Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Zorlu, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:
"DEPREMZEDE OLUP SINAVA GİRECEK OLAN ADAYLARIN SINAV ÜCRETLERİNİ ÖDEME KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞADIKLARI SON DÖNEMDE GÜNDEME GELMEKTE, BU KONUDA ŞİKAYETLER ARTMAKTADIR"
"Ülkemizde ekonomik krizin giderek derinleştiği ve depremzedeler başta olmak üzere tüm vatandaşların geçim sıkıntısı çektiği de aşikardır. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullar altında özellikle depremzede olup sınava girecek olan adayların sınav ücretlerini ödeme konusunda sıkıntılar yaşadıkları son dönemlerde gündeme gelmekte, bu konuda şikayetler artmaktadır."
1 Şubat 2024 tarihinde başlayan üniversite sınavı başvurularının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatan Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:
"SINAV ÜCRETİNİ ÖDEMEKTE ZORLANAN DEPREMZEDELER BAŞTA OLMAK ÜZERE VATANDAŞLARIMIZA NASIL BİR KOLAYLIK SAĞLANACAKTIR?"
"Bu yıl sınav ücretlerine resmi enflasyonun 3 katına yakın bir zam yapılmasının gerekçesi ve dayanağı nedir? 2024 üniversite sınavına gireceği düşünülen depremzede sayısı kaçtır? Bu adayların sınav ücretlerinin ödenmesi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? Sınav ücretini ödemekte zorlanan depremzedeler başta olmak üzere vatandaşlarımıza nasıl bir kolaylık sağlanacaktır?"
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