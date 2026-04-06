İyi Partili Taşçı, Tanju Özcan ve İsmail Arı'yı Ziyaret Etti

(ANKARA) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BirGün muhabiri İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Taşçı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni haftaya Sincan L Tipi cezaevinde tutulan gazeteci arkadaşımız İsmail Arı'yı, Sincan F Tipi cezaevinde tutulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaretlerle başladık. İkisinin de çok selamları var."

İsmail gripti; doktor talebinde bulunmuş. Umarım, çarşambayı beklemeden, tek doktor günleri var çünkü, karşılanması konusunda gereği yapılır. Hem o bir an önce toparlar hem de koğuşta bulaş önlenir. Hastalık dışında morali iyi. İlk ne dediyse, aynını söylemeye devam ediyor: 'Ben sadece gazetecilik yaptım. Bundan sonra da, her koşulda öyle yapacağım'.

Tanju Bey'e gelince… Bildiğiniz gibi inancı yerinde, mücadele azmi zirvede."