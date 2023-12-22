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İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar İstifa Etti

İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini yazılı açıklama ile duyurdu. Dündar, devletin, bayrağın ve milletin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişinin siyasi menfaatlerinin önüne geçtiğini belirterek, koltuk ve ihtiras sahibi kişilerin yanında durmanın söz konusu olamayacağını ifade etti.

İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar İstifa Etti
22.12.2023 - 12:17,
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İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti İl Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifasını yazılı açıklamayla duyuran Dündar, şunları kaydetti:

"Devletini, bayrağını, milletini seven duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin siyasi menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin yanında durmamız söz konusu olamaz."

Kaynak: AA
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