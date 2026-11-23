(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Millet kan ağlarken, Apo kiminle görüşecek, yanında kim olacak, konutuna taşındı mı… Biz bunlarla meşgul olmak istemiyoruz. Milleti bunlarla meşgul edenlerle de mücadele edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü kutlayan Kavuncu, şehit öğretmenleri andı. Türkiye'nin atanamayan öğretmenler ülkesi olduğunu belirten Kavuncu, "Atanamayan öğretmenlerimizin de her şeye rağmen Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kendilerinin haklı mücadelelerinin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

Fon vurgunu mağdurlarına destek vermek amacıyla geçtiğimiz hafta Sermeya Piyasası Kurulu binası önünde olduklarını hatırlatan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Ben, bu işin sorumlusu olan AK Partililer adına utandım. Bu devleti yönetenler adına utandım. Ben mahcup oldum. Hiçbir sorumluluğum olmamasına rağmen utandım. SPK önünde bir mağdur, 'Keşke bizi devletin içindeki insanlar değil, Tera dolandırsaydı. Keşke cebimizden bu parayı bu insanlar değil, hırsızlar alsaydı'. İşte milleti düşürdükleri durum. Vatandaş bunları söylüyor. Sizin halkla, milletle alakanız yok. Biz size aktarmış olalım. Milletin telefonlarını açmamışsınız. Mağdurlar sizi davet etmek için aramış, biriniz de telefonlara dönmemişsiniz. Bir devleti bu şekilde konuşulur hale getirmekten hiç mi utanmıyorsunuz?"

"KATILIM ŞİRKETİ MESELESİNİ YANLIŞ ANLAMIŞLAR, SÜLALE KATILIMA ÇEVİRMİŞLER"

Kavuncu, fon vurgunuyla ilgili iddiaların yanı sıra bazı kamu görevlilerinin mal varlıklarına ilişkin de konuştu. Türkiye Sigorta Genel Müdürlüğü de yapan Taha Çakmak'ın 180 milyon liralık, 12+1 evde oturduğunu söyleyen Kavuncu, "Ev demişim, özür dilerim. Malikanede oturuyor. Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Bunu göz göre göre yapıyor. Hiçbir korkusu yok. Ya millet bakar, 'Bu ev ne?' der diye bir korkusu yok. Neden korksun ki? Denetim yok, tezgah zaten kurulmuş. Kimden korkacak?" dedi.

Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın şoförünün ifadesine de dikkati çeken Buğra Kavuncu, BDDK'ya iki Audi A6, Taha Çakmak'a iki lüks Mercedes, Şahap Kavcıoğlu'nun oğluna ise bir ofis ve lüks bir araç verildiğine ilişkin iddiaları hatırlattı.

Buğra Kavuncu, Taha Çakmak'ın ifadesinde adı geçen Graintürk Holding'in sahibiyle Çakmak'ı, dönemin BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in tanıştırdığını, eski BDDK Başkanı ve mevcut Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in oğlu Ahmet Emir Akben'in de 2022 yılında söz konusu şirketin yönetim kuruluna girdiğinin belirtildiğini ifade ederek, "Bu katılım şirketi meselesini yanlış anlamışlar herhalde. Sülalece katılım, baba oğul katılıma çevirmişler işi. Babalar, oğullar… Herkes tezgahını kurmuş. Siyasi uzantılar da var biliyorsunuz. İşte tüm bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin arızaları. Devletin partileşmesinin sonuçları. Böyle bir sistem olabilir mi? Böyle bir sistem vatandaşa mutluluk ve refah getirebilir mi?" diye konuştu.

AK Parti'ye oy veren ve emek veren vatandaşlara seslenen Kavuncu, "Sizin çocuğunuza, eşinize dostunuza yazık değil mi? Devleti emanet ettiğiniz o insanlar 12+1 malikanelerde yaşarken sizin payınıza düşen de kira sorunu, gelecek sorunu, enflasyon sorunu mu?" ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu, fon vurgununun ortasında bazı AK Partililerin bulunduğunu ve bu isimlerin atamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğunu söyledi. Bu nedenle Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirten Kavuncu, "Bu işin sorumluları bu işi çözemez. Bu işi temiz kadrolar çözer. Bu işi Allah korkusu olanlar çözer. Bu işi millete mahcubiyet korkusu olanlar çözer. Bu işi beytülmalı bilenler çözer. Bu işi biz çözeriz. Bu işi İYİ Parti çözer. Yumruğu masaya vurur, vurguncunun üzerine gideriz. Siyasi bağlantılarını yargı karşısına çıkarırız. Kaçırdıkları parayı bulur, getiririz. Gerekirse el koyarız bütün servetlerine. Bu iş her türlü çözülür. Bu sebeple biz bu işi çok kısa sürede çözeriz" ifadelerini kullandı.

"VARSA YOKSA APO, ÇÖZÜM SÜRECİ"

Türkiye'nin gündeminde, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin, ekonomik sorunların ve yolsuzluk iddialarının bulunması gerektiğini belirten İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, bazı kesimlerin tek gündeminin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve çözüm süreci olduğunu söyledi. Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bakın ne konuşuyoruz. Gittik, mağdurlarla görüştük. Millet perişan, ekonomi perişan. Yolsuzlar, dolandırıcılar her yerde. Başka hiçbir gündemleri yok. Türkiye adına bir dertleri yok. Türkiye adına endişeleri yok. Varsa yoksa Apo. Varsa yoksa çözüm süreci. Mağdurların Türkiye'si. Susturulanların Türkiye'si. Gazeteci susturuluyor, siyasetçi susturuluyor, sosyal medya susturuluyor, medya kuruluşları susturuluyor. Bir kaç korkusuz medya kuruluşu olmasa, muhalefet, Meclis gücü, kürsü bağımsızlığı ve muhalefetin varlığı olmasa fon kriziyle ya da HGS mağduriyetleriyle ya da GSM sistemindeki arızalarla ilgili mesafe alınabilir miydi? Onun için susturuyorlar. Onun için muhalefeti, özgür basını susturuyorlar. Kimse hesap sormasın istiyorlar. Ya sabahtan beri çok önemli bir meseleye 15 dakika değinebildim. Daha ne meseleler var. Birilerinin tek gündemi Öcalan."

"BU ANLAYIŞ TÜRKİYE'NİN NERESİNE DEMOKRASİ GETİRECEK"

Memlekette hırsızlık iddialarının bulunduğunu, devletin hassas kurumlarına ve medya kuruluşlarına yönelik gelişmeler yaşandığını söyleyen Kavuncu, belediye başkanlarının tutuklandığını ve bazı belediye başkanlarına şantaj ve tehditle transfer teklifleri geldiğini belirtti.

"Birileri hala demokrasiden, barıştan bahsediyor. Ya ülkesine, milletine bunları reva gören bir anlayış Türkiye'nin neresine demokrasi getirecek?" diyen Kavuncu, Türkiye'nin en büyük muhalif medya kuruluşlarına el konulurken barışın nasıl geleceğini sordu.

Buğra Kavuncu, "Barış ve huzur adı altındaki milli devleti tasfiye projesini hiç desteklemiyoruz. Bize göre ikisi aynı şeydir. Yan yana da olmayacağız bu projede. Millet kan ağlarken, Apo kiminle görüşecek, yanında kim olacak, konutuna taşındı mı… Biz bunlarla meşgul olmak istemiyoruz. Milleti bunlarla meşgul edenlerle de mücadele edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, terör örgütünün silah bırakma tartışmalarına ilişkin açıklamalarını da eleştiren Kavuncu, "Bırakmayacaklarsa kendileri bilir'. Bu öyle basit bir konu mu? 'Bırakmayacaklarsa kendileri bilir' ne demek? Ne olacak devamında? Bırakmama ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"FON DAVASI SONUNA KADAR SİYASİDİR"

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, açıklanmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fon krizine ilişkin soru üzerine Buğra Kavuncu, krizin siyasi boyut kazandığını belirterek, "Türkiye'nin en büyük muhalif medya kuruluşuna kayyum atama diyoruz. Neyi saklıyorsunuz? Neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Siz bunları yaparsanız işte biz de o zaman, 'Bu işin dibine kadar siyasidir ve dibine kadar, kaçanlarına kadar bunlar bu işe bulaşmıştır' deriz. Biz bunu dediğimiz için de buna manevi tazminat davası açarsınız. Buna ben nasıl siyasi değil diyebilirim? Bu sonuna kadar siyasi bir konudur ve sonuna kadar siyasetin maalesef AK Parti'nin içinden çok kişinin de bulaştığı bir mevzudur" şeklinde konuştu.

Kavuncu, fon soruşturmasına yönelik bir başka soruya karşılık da "İzler birbirine karışsın istiyorlar. Onun için bu puslu alanı istiyorlar" yanıtını verdi.