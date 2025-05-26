İYİ Parti ve BBP Liderleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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İYİ Parti ve BBP Liderleri Bir Araya Geldi

İYİ Parti ve BBP Liderleri Bir Araya Geldi
26.05.2025 16:18
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Dervişoğlu ve Destici, 'Terörsüz Türkiye' hedefini tartıştı ve karşılıklı görüşlerini paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

BBP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Destici ortak basın açıklaması yaptı.

BBP Genel Başkanı Destici, Dervişoğlu'na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, güzel bir istişarede bulunduklarını belirtti.

Dervişoğlu da birbirlerinin görüşlerinin yabancısı olmadıklarını dile getirerek, "Bazı konularda gönülden gönüle köprüler kurmaya muvaffak oluyoruz. Hem Büyük Birlik Partisiyle hem de onun Sayın Genel Başkanı Mustafa Destici Bey ile gönül köprüleri kurmaya muvaffak olabiliyoruz. Memleketin birçok önemli konusunda da asgari müştereklerden ziyade azami mutabakatlarda bir ve beraber olduğumuzu biliyorum. Hem hasret giderdik hem de Türkiye ve Türkiye'nin ilgi alanına giren coğrafya üzerindeki görüşlerimizi karşılıklı olarak serdettik, kaygılarımızı ifade ettik." dedi.

"Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz"

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" ile ilgili sorusu üzerine Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye"nin, hiçbirinin reddedemeyeceği bir kavram olduğunu söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, "Ama 'Terörsüz Türkiye' diyerek teröristlerin yol göstericiliğinde tanzim edilmiş süreci endişeyle karşılamamak da mümkün değildir" diyerek, bu konuyla alakalı endişelerini defaatle ifade ettiğini dile getirdi.

Destici ise vatan, millet, ülke, ezan, bayrak mevzu olduğunda kaygılarının ortak olduğunu anlatarak, "Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz. 40 yıldır zaten askerimiz, polisimiz, devletimiz bunun mücadelesini veriyor. Elhamdülillah bu mücadeleden de başarılı çıkmıştır ve devletimiz ordusu ve güvenlik güçleri eliyle de büyük bir zafer kazanmıştır." diye konuştu.

DEM Parti sözcülerinden gelen açıklamalarda başka şeyler söylendiğini kaydeden Destici, "İşte Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da yapılan toplantı başka bir şey söylüyor. PKK'nın sözde kongresinin sonrası açıklanan bildiri başka şeyler söylüyor. Yani siyasi bölücülüğe devam ediliyor. Bizim için, ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için bize göre silahlı terör örgütünden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ortaklarının abdestinden şüphelerinin olmadığını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Bir Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılmıştır ama karşımızdakilere güvenmiyoruz. Güvenmediğimizin işte emarelerini de bu yaptıkları açıklamalarda, bu bölücü dili kullanmaya devam ettiklerinde de çok açık ve net olarak görüyoruz. Tabii ki devletimiz de bunun tedbirlerini alıyordur. Hükümetin ilgili kurumları da bunun tedbirlerini alıyordur. Dolayısıyla, Türkiye hem terörü yenmiştir, ben inanıyorum ki bölücülüğü de siyasi bölücülüğü de yenecek ve milleti Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'si, Sünni'yle bir araya getirecek, tam bir kardeşliği sağlayacaktır."

"Partimizin kapıları devlete kapatılmaz"

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili muhalefet partilerinin bilgilendirileceğine yönelik soru üzerine, kendisinin konuyla alakalı bu zamana kadar hükümet tarafından bilgilendirilmediğini aktardı.

Konuyla alakalı bilgiyi devletten almayı beklediğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İmralı ulaklarının bana getirecekleri herhangi bir bilgi tarafımdan muteber kabul edilmez. O sebeple bir duruş sergiledim ve o duruşun sonuna kadar arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın MİT Başkanı, Sayın Adalet Bakanı gelir de bu süreçle alakalı olarak bir bilgilendirme yapmayı düşünürlerse partimizin kapıları devlete kapatılmaz, çağrılarına da kapatılmaz. Ama endişeler ve kaygılar ışığında sürecin doğru yürütülmesinin ve yönetilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Terör örgütü ve onların uzantıları ve onların ulaklarının yol göstericiliğinde yapılacak hiçbir düzenlemenin yanında olmayacağımızı ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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