İYİ Parti ve CHP, Ayçiçeği Üreticilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin ayçiçeği üreticisinin sorunlarıyla ilgili grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, "Ayçiçeğinde üretimi artırmak, çiftçiyi üretime teşvik etmek zorundayız. Çiftçiye, kazancının maliyetinin altında kalmayacağının garantisini vermek zorundayız" dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da, "AKP yine çiftçiyi değil ithalat lobilerini destekledi. Sonuç daha çok ithalat daha çok dışa bağlılık daha çok yabancı çiftçiyi desteklemek. Sonuç çok pahalı ayçiçek yağıdır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup önerileri görüşülüyor. İYİ Parti'nin ayçiçeği üreticinin sorunlarıyla ilgili grup önerisi görüşüldü. Önerinin gerekçesi üzerine konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Taşçı Hamşıoğlu, "Ayçiçeğinde üretimi artırmak, çiftçiyi üretime teşvik etmek zorundayız. Çiftçiye ayçiçek ürettiğinde keza aslında ayçiçeği gibi buğdayda da diğer stratejik ürünlerde de bunları ürettiğinde kazancının maliyetinin altında kalmayacağının garantisini vermek zorundayız. Alım fiyatlarını hesaplarken mazota gelen zammı da gübreye gelen zammı da tarım ilaçlarına gelen zammı da enflasyonu da hesap etmek zorundayız. Hasadın başladığı Çukurova'da brüt kilogram fiyatına açıklanan fiyat 15 lira 30 kuruş, zam oranı yüzde 24. Peki mazotun zam oranı ne? Yüzde 78,5. Gübrenin yüzde 51, tarım ilacının yüzde 58" dedi.

DEM Parti'li Bartin: "AKP'nin neoliberal tarım politikaları nedeniyle tarım girdilerinde fiyat artışları yaşandı"

DEM Parti Grubu adına söz alan Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, "Son yıllarda AKP'nin neoliberal tarım politikaları nedeniyle tarım girdilerinde ciddi fiyat artışları yaşanmıştır. 2023-2024 yılları arasında mazot fiyatları yüzde 105, gübre fiyatları yüzde 29,4 ile yüzde 56,4 arasında, ilaç fiyatları ise yüzde 66 oranında artış göstermiştir. Bu artışlar çiftçilerin üretim maliyetlerini büyük ölçüde artırmış ve tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini adeta imkansız hale getirmiştir" diye konuştu.

CHP'li Aygun: "AKP çiftçiyi değil ithalat lobilerini destekledi"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, "2022 yılında çayır tırtılı istilası ardından üst üste gelen kuraklıkla beraber üreticimiz perişan oldu. Rekolte yüzde 42 civarında düştü. Geçen yıl aşırı kuraklık sebebiyle Trakya'nın afet bölgesi olması için kuraklık önergesi verdik ama bir türlü anlatamadık. AKP yine çiftçiyi değil ithalat lobilerini destekledi. Sonuç daha çok ithalat daha çok dışa bağlılık daha çok yabancı çiftçiyi desteklemek. Sonuç çok pahalı ayçiçek yağıdır" dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.