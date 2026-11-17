(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Türk hukukunu keyfiyete alet ederek; Sözcü TV ve Sözcü gazetesine yapılan şafak operasyonunu haklı ve meşru gösterecek hiçbir hukuki gerekçe yoktur" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin haber verme özgürlüğünün olmadığı bir ülkede vatandaşın haber alma özgürlüğünden bahsedilemez. Türk yargısının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürerek, Büyük Türk Milletinin adalet duygusunu yerle yeksan ederek, Türk hukukunu keyfiyete alet ederek; Sözcü TV ve Sözcü gazetesine yapılan şafak operasyonunu haklı ve meşru gösterecek hiçbir hukuki gerekçe yoktur."