İYİ Partili Türkeş Taş'a MHP'li Grup Saldırdı

(ANKARA) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmek istedi. Ziyaret için Türkeş'in anıt mezarının bulunduğu alana gelen Ayyüce Türkeş Taş'ın aracında bulunan şoförü ve koruması, araçtan indikleri sırada burada bekleyen MHP'li grubun saldırısına uğradı. Darp edilen şoför ve koruma hastaneye kaldırılırken Ayyüce Türkeş Taş, uzun süre anıt mezarda bekledikten sonra Çevik Kuvvet ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Ankara'da 3 Mayıs Türkçülük Günü MHP ve İYİ Parti arasında gerginliğe sahne oldu. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle bugün akşamüstü babası Alparslan Türkeş'in Beşevler'de bulunan mezarını ziyaret etmek için anıt mezar alanına geldi. Türkeş Taş'ın beraberindeki ekibi orada bulunan MHP'li grubun saldırısına uğradı. Grup olay yerinden ayrılmadı ve alanın giriş çıkışını kapattı. Ayyüce Türkeş Taş da uzun süre kabir alanında bekledi. Bu sırada çektiği video ile saldırı anını ve yaşananları anlatan Türkeş Taş, mezarın bulunduğu bölgeye yaya olarak girebildiğini, o sırada ekibinin saldırıya uğradığını gördüğünü söyledi. Türkeş Taş, şöyle konuştu:

"Karanlıkta pek yüzüm gözükmüyor. Bugün 3 Mayıs Türkçüler Günü. Hepinizin Türkçüler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle akşam üstü babamın mezarını ziyarete geldim. Geldim ve bir baktım içeri sokmuyorlar arabayla. Yürüyerek indim. Ben içeri girebildim ama arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korunamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim. Burası bir mezar, Alparslan Türkeş'in mezarı. Alparslan Türkeş, Türkiye'ye mal olmuş bir insandır. Herkes onu ziyaret edebilir. Hele böyle önemli bir günde, Alparslan Türkeş'in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde herkes Alparslan Türkeş'i ziyaret edebilir. Kimse Alparslan Türkeş'in ve sevenlerinin arasında engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa bu mezarla ilgili, o da Türkeş ailesidir. Ben çok üzgünüm bunları yaşadığım için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve inşallah bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez."

Bir süre sonra olay yerine Çevik Kuvvet sevk edildi. Çevik Kuvvet polisinin gelmesinin ardından İYİ Partili Türkeş Taş anıt mezar bölgesinden ayrıldı.