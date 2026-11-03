İYİ Partili Türkoğlu: "Bir idam hükümlüsü caninin terfi ettirilip statü tanınarak kendisine ayrıcalıklı müreffeh lüks yaşam oluşturmak nedir?"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği terör sürecinin başındaki bir idam hükümlüsü caninin cezaevindeyken terfi ettirilip statü tanınarak kendisine ayrıcalıklı müreffeh bir lüks yaşam oluşturmak nedir? Eserinizle övünebilirsiniz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da eve çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Türkoğlu, şunları söyledi:

"ALTINA İMZA ATANLAR ER GEÇ HESABINI VERECEKTİR"

"Terör örgütünün siyasi uzantısının temsilcileri, ağızlarını yaya yaya bölücü başı, bebek katili Öcalan'ın, İmralı'daki villaya geçtiğini söylediler. Anlaşılan bu değişim çok tatmin etmemiş ki, yanı sıra diğer taleplerini de arsızca belirttiler. Memleketin anayasası, Türk Ceza Kanunu, bağımsız mahkemelerinin vermiş olduğu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği demek ki yok. Ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan bir terör hükümlüsünün bütün kanunlar yok sayılarak, mahkeme kararları yok sayılarak villaya taşınması suçtur. Türk Devleti'nin anayasasını, kanunlarını, infaz düzenlemelerini tanımamaktır ve er geç bunun altına imza atanlar bunun da hesabını verecektir.

"MİLLET ŞEHİTLERİNİN HATIRASINI UNUTMAZ"

Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği terör sürecinin başındaki bir idam hükümlüsü caninin cezaevindeyken terfi ettirilip satatü tanınarak kendisine ayrıcalıklı müreffeh bir lüks yaşam oluşturmak nedir? Eserinizle övünebilirsiniz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Ama şunu da unutmayın: Milletin vicdanında derin bir yara açtınız ve bu yara kapanmaz ve bu millet şehitlerinin hatırasını da evlatlarının acısını da unutmaz. Sizi de bu millete yaşattıklarınızla hatırlar. Zamanı gelince faturayı keser bedelini de size sandıkta kat be kat mutlaka ödetecektir. ve bu ihanetlerin hesabı sorulacaktır. O villayı da o caniye zindan edeceğiz."