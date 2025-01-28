İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika
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İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı

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14'üncü insani yardım gemisi, 871 ton malzeme ile Gazze'ye doğru hareket etti.

28.01.2025 13:09
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 871 ton insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü insani yardım gemisinin Mersin'den Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız İyilik Gemisi yola çıktı. 14'üncü insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 adet wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere, toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz Milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli Kardeşlerimizin yanındayız!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika

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