İyilikle Pişen Hayatlar Projesi Hatay'da - Son Dakika
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İyilikle Pişen Hayatlar Projesi Hatay'da

İyilikle Pişen Hayatlar Projesi Hatay\'da

Türk Kızılay, Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi, sertifikalar verilecek.

15.01.2025 16:59
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Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında, Hatay'daki depremzede kadınların katılımıyla aşçılık atölyesi düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile 10'u üniversite öğrencisi 20 depremzede kadın katıldı.

Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında, ilki Gaziantep'te gerçekleştirilen aşçılık atölyesinin ikincisini organize ettiklerini, şef Somer Sivrioğlu ve ekibinin projeye desteğinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Yılmaz, "Burada çok büyük acılar yaşandı. Depremin ikinci senesine yaklaşıyoruz. Artık iyileşme dönemindeyiz. Bir taraftan evler yapılıp teslim ediliyor ve insanlar evlerine dönüyor ama tabii ki hayat o kadar kolay normale dönmüyor." dedi.

Yılmaz, kadınlara yönelik desteklerin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ailede yardım edilecek kişinin kadın olması çok önemli çünkü kadın güçlü olduğu zaman sadece kendi ayağa kalkmıyor, aileyi de çocuklarıyla ayağa kaldırıyor. İyilikle Pişen Hayatlar, aynı zamanda bir kadın ve iyilik projesi. Sonuçta yemek, yiyen için de pişiren için de çok önemli iyileştirici güce sahip. Dolayısıyla bizler için çok önemli bir proje."

"Sektörde kadın gücünün çok daha fazla artmasını istiyoruz"

Sivrioğlu da projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Etkinliğin istihdama da katkı sunacağını belirten Sivrioğlu, şunları kaydetti:

"Sektörde kadın gücünün çok daha fazla artmasını istiyoruz. Kadına her meslek yakışır ama mutfak gerçekten çok yakışıyor. Artık daha çok kadını mutfakta da görmek istiyoruz. Bir yandan bölgeyi desteklerken aynı zamanda kendi sektörümüze de fayda sağlıyoruz çünkü kadın istihdamını artırarak zaten sektörde çok ihtiyacımız olan kalifiye eleman da yetiştirmiş oluyorsunuz."

Konuşmaların ardından şef Sivrioğlu, katılımcılara, kesme ve doğrama, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi ile gıda güvenliği gibi temel mesleki becerileri uygulamalı anlattı.

Yarın son bulacak aşçılık atölyesine katılanlara, Sivrioğlu tarafından sertifika verilecek. Katılımcılara, istihdam olanaklarına kavuşmaları için de Türk Kızılay tarafından rehberlik desteği sunulacak.

Kaynak: AA

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