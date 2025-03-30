İYTE Öğrencileri İmamoğlu'na Destek İçin Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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İYTE Öğrencileri İmamoğlu'na Destek İçin Yürüyüş Düzenledi

İYTE Öğrencileri İmamoğlu\'na Destek İçin Yürüyüş Düzenledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İzmir'de yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, gözaltı ve tutuklamalara karşı mücadelelerini sürdürme çağrısında bulundu.

30.03.2025 22:20  Güncelleme: 23:04
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(İZMİR)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere katılanların gözaltına alınması ve tutuklanmasını protesto eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İzmir'de yürüyüş düzenledi. Göztepe'den Karabağlar'a yürüyen öğrencilere, vatandaşlar da evlerinden tencere-tava ve bayraklarla destek verdi. Öğrenciler, oturma eyleminin ardından yaptıkları açıklamada "İzmir üniversiteleri öğrencileri olarak AKP'nin hukuki kılıfa sokulmuş siyasi operasyonlarına karşı başlattığımız hareketliliğimiz meşrudur. Keyfi rejimin sopasına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler bayramda da sürdü. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası eylemlere katılanların gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

öğrencileri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Konak ilçesindeki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu önünde bir araya gelerek sloganlarla Karabağlar'da bulunan Uğur Mumcu Parkı'na yürüdü. Öğrenciler yürüyüşün ardından oturma eylemi gerçekleştirdi ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterilirken, ekonomik boykot çağrısında bulunuldu.

"İzmir üniversiteleri öğrencileri olarak AKP'nin hukuki kılıfa sokulmuş siyasi operasyonlarına karşı başlattığımız hareketliliğimiz meşrudur" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır büyüyen öfkemiz günlerdir sokaklara taşmakta. Rejimin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda öğrenciler olarak irademizi kimseye teslim etmeyeceğiz! Öfkemiz, CHP'nin çizdiği sınırlara sığamaz. Miting ve konserlerde sönümlenemez. Öğrenciler olarak düzenlediğimiz eylemler ve yürüyüşler, sonuna kadar meşrudur ve haklıdır. Kurtuluş için bütün öğrencileri, işçileri, ve bütün halkı birlik olmaya çağırıyoruz! Bu birliği hem sokaklarda hem boykotlarda sürdürelim. Bütün İzmir üniversitelerine, özellikle de Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerindeki arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Bir an önce okul içi örgütlenmelerimizi güçlendirelim, ve haklı mücadelemize İzmir'in bütün üniversiteleriyle birlik içinde devam edelim. Bayramda hareketliliğin sönümlenmemesi için forumlarımızı ve eylemlerimizi sürdürelim. Ayrı geçirdiğimiz tek bir gün dahi olmasın.

"Keyfi rejimin sopasına boyun eğmeyeceğiz"

Bu süreç içerisinde hukuksuzca gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Sıra arkadaşımız Yiğit Canbolat, anayasal hakkını kullanırken gözaltına alındı ve hukuksuzca tutuklandı. Yiğit için özgürlük istiyoruz. Vuslat Su, Umut Ulaş Salman, Berkcan Yüceer, Yağmur Gündoğan, ve Utku Özay gibi meşru mücadelelerinde tutuklanan sayısız öğrenci dostumuz için özgürlük talep ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Eğitim Sen işyeri temsilcisi Levent Dölek hocamız, öğrencilere verdiği destek yüzünden hukuksuzca tutuklandı. Levent hoca için özgürlük istiyoruz. Keyfi rejimin sopasına boyun eğmeyeceğiz."

"Mücadelemizi sürdürüyoruz"

Basın açıklamasının devamında Kızıldere'de 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitirenler de anılarak "Bugünün tarihinin, 30 Mart'ın da önemini anmak gerekir. 53 sene öncesinde bugün, Kızıldere'de katledilenler, hala günümüze ışık tutmaktalar. Mahir Çayanlardan öğrendiğimiz fedakarlık, umut ve azimle mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Ekonomik boykotu sürdürelim"

Ekonomik boykot çağrısıyla son bulan açıklamada "Son olarak da sizi ekonomik boykotu sürdürmeye davet ediyorum. Mücadelemizi kuvvetlendirmek ve etkili kılmak için boykot edilen markaları öğrenelim, verdikleri hizmetleri ve ürettikleri ürünleri almayalım, kullanmayalım, kullandırtmayalım" denildi.

Öte yandan İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşen yürüyüşte cadde üzerinde oturan İzmirliler de yürüşe evlerinden ışıkları açıp kapatarak, tencere tava çalarak ve Türk bayrağı sallayarak destek verdi.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYTE Öğrencileri İmamoğlu'na Destek İçin Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika

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