İYTE \'Spor Dostu Kampüs\' Ünvanını Aldı

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 'spor dostu kampüs' ünvanı alan 30 üniversiteden biri olduğunu duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde sağlıklı yaşamı ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla yürütülen 'Spor Dostu Kampüs' projesinin bu yılki değerlendirme sonuçları açıklandı.

YÖK'e Türkiye'den 73 üniversite ve 81 kampüs başvuru yaptı. Toplam 45 farklı kriter üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucunda 30 üniversitenin 31 kampüsü seçildi. Böylelikle Türkiye genelindeki toplam 'spor dostu kampüs' sayısı 79'a ulaştı. YÖK tarafından yapılan incelemelerde; spor vizyonu ve kurumsal strateji, spor altyapısının yeterliliği ve tesis güvenliği, öğrenci kulüplerinin etkinliği, bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığını destekleyici çalışmalar, engelli bireylerin erişimi ile geleneksel sporların yaşatılması gibi kriterlerin belirleyici olduğu aktarıldı.

İYTE'nin de inceleme sürecinin ardından 'spor dostu kampüs' ünvanı almaya hak kazanan 30 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

'BÜTÜNCÜL SPOR KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP'

İYTE'nin bu başarıyı elde etmesinde kampüs içinde oluşturulan bütüncül spor kültürü önemli bir paya sahip olduğu belirtildi. Kampüste yıl boyunca akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin bir araya gelerek düzenlediği ortak spor etkinlikleri ve karma turnuvaların, enstitünün kurumsal kültürünü güçlendirdiği kaydedildi. Ayrıca, aktif faaliyet gösteren İYTE öğrenci topluluklarının bölgesel ve ulusal spor turnuvalarında arka arkaya elde ettiği madalya ve şampiyonlukların, kampüsteki spor altyapısının ve teşvik sisteminin ne kadar verimli çalıştığını ortaya koyduğu da ifade edildi.

'KAMPÜSÜ 7GÜN 24 SAAT YAŞAYAN DİNAMİK BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞTÜRDÜK'

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversite yaşamının gençleri her konuda hayata hazırlayan en önemli duraklardan biri olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Baran, "Önceliğimiz; öğrencilerimize çok iyi bir akademik eğitim sunmanın yanı sıra onları her açıdan tam donanımlı olarak hayata hazırlamak. Kampüsümüzü sporla, sanatla ve bilimle iç içe 7 gün 24 saat yaşayan dinamik bir ekosisteme dönüştürdük. Kampüsümüzde öğrencilerimizin, idari ve akademik personelimizle omuz omuza aynı turnuvalarda ter döktüğü, engelsiz ve erişilebilir bir spor altyapısı kurduk. Öğrenci topluluklarımızın katıldıkları müsabakalardan başarılarla dönmeleri de bu altyapının bir meyvesidir. YÖK tarafından 45 zorlu kriterin sağlanarak bu ünvanın enstitümüze verilmesi, kampüsümüzdeki bu yaşam kültürünün tescilidir. İYTE'yi ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda marka bir üniversite yapma başarımıza, 'Spor Dostu Kampüs' gibi çok değerli bir ünvanı eklediğimiz için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.