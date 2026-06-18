İYTE 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYTE 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanını Aldı

İYTE \'Spor Dostu Kampüs\' Ünvanını Aldı
18.06.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, YÖK'ün projesi kapsamında 'spor dostu kampüs' unvanına sahip oldu.

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 'spor dostu kampüs' ünvanı alan 30 üniversiteden biri olduğunu duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde sağlıklı yaşamı ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla yürütülen 'Spor Dostu Kampüs' projesinin bu yılki değerlendirme sonuçları açıklandı.

YÖK'e Türkiye'den 73 üniversite ve 81 kampüs başvuru yaptı. Toplam 45 farklı kriter üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucunda 30 üniversitenin 31 kampüsü seçildi. Böylelikle Türkiye genelindeki toplam 'spor dostu kampüs' sayısı 79'a ulaştı. YÖK tarafından yapılan incelemelerde; spor vizyonu ve kurumsal strateji, spor altyapısının yeterliliği ve tesis güvenliği, öğrenci kulüplerinin etkinliği, bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığını destekleyici çalışmalar, engelli bireylerin erişimi ile geleneksel sporların yaşatılması gibi kriterlerin belirleyici olduğu aktarıldı.

İYTE'nin de inceleme sürecinin ardından 'spor dostu kampüs' ünvanı almaya hak kazanan 30 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

'BÜTÜNCÜL SPOR KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP'

İYTE'nin bu başarıyı elde etmesinde kampüs içinde oluşturulan bütüncül spor kültürü önemli bir paya sahip olduğu belirtildi. Kampüste yıl boyunca akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin bir araya gelerek düzenlediği ortak spor etkinlikleri ve karma turnuvaların, enstitünün kurumsal kültürünü güçlendirdiği kaydedildi. Ayrıca, aktif faaliyet gösteren İYTE öğrenci topluluklarının bölgesel ve ulusal spor turnuvalarında arka arkaya elde ettiği madalya ve şampiyonlukların, kampüsteki spor altyapısının ve teşvik sisteminin ne kadar verimli çalıştığını ortaya koyduğu da ifade edildi.

'KAMPÜSÜ 7GÜN 24 SAAT YAŞAYAN DİNAMİK BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞTÜRDÜK'

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversite yaşamının gençleri her konuda hayata hazırlayan en önemli duraklardan biri olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Baran, "Önceliğimiz; öğrencilerimize çok iyi bir akademik eğitim sunmanın yanı sıra onları her açıdan tam donanımlı olarak hayata hazırlamak. Kampüsümüzü sporla, sanatla ve bilimle iç içe 7 gün 24 saat yaşayan dinamik bir ekosisteme dönüştürdük. Kampüsümüzde öğrencilerimizin, idari ve akademik personelimizle omuz omuza aynı turnuvalarda ter döktüğü, engelsiz ve erişilebilir bir spor altyapısı kurduk. Öğrenci topluluklarımızın katıldıkları müsabakalardan başarılarla dönmeleri de bu altyapının bir meyvesidir. YÖK tarafından 45 zorlu kriterin sağlanarak bu ünvanın enstitümüze verilmesi, kampüsümüzdeki bu yaşam kültürünün tescilidir. İYTE'yi ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda marka bir üniversite yapma başarımıza, 'Spor Dostu Kampüs' gibi çok değerli bir ünvanı eklediğimiz için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYTE 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:40
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:46:09. #7.12#
SON DAKİKA: İYTE 'Spor Dostu Kampüs' Ünvanını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.