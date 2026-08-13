İZDENİZ personeline afet ve yangın eğitimi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda İZDENİZ personeline uygulamalı afet ve yangın eğitimi verdi. Eğitimlerde çök-kapan-tutun hareketi, güvenli tahliye, afet çantası ve ilk 72 saatin önemi anlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü tarafından İZDENİZ personeline Bostanlı Vapur İskelesi'nde bulunan feribotta afet ve yangın eğitimi verildi. Eğitimde afet anında doğru davranış biçimlerinden yangın söndürme tüpünün kullanımına kadar pek çok konuda uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

AFET ANINDA DOĞRU TAHLİYE YÖNTEMİ HAYAT KURTARIYOR

Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü Eğitmeni Sümeyra Günsel Kığılı, eğitimlerin temel amacının afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranış biçimlerini öğretmek olduğunu belirterek, "Katılımcılarımıza evlerinde ve iş yerlerinde olası bir afet durumunda zarar görmemeleri için hangi alanların güvenli olduğunu anlatıyoruz. Bunun yanında güvenli tahliye konusu üzerinde de duruyoruz. Yurttaşlarımız afet anında nasıl tahliye olmaları gerektiğini tam olarak bilmiyor. Bu nedenle doğru davranış şekilleri ve doğru tahliye yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

PAROLA "ÇÖK-KAPAN-TUTUN"

Deprem anında uygulanması gereken çök-kapan-tutun hareketinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Kığılı, "İlk 72 saat çok kritik. Depremle karşılaştığımızda güvenli alanlarda çök-kapan-tutun hareketini uygulamalıyız. Buradaki temel amacımız başımızı, vücudumuzu ve vücut bütünlüğümüzü korumak. Bu hareket aynı zamanda sarsıntıdan daha az etkilenmemizi sağlıyor" diye konuştu.

AFET ÇANTASI MUTLAKA HAZIR OLMALI

Afet çantasının önemine dikkat çeken Kığılı, "Olası bir afet sonrasında ilk 72 saat içerisinde temel ihtiyaçların karşılanması zaman alabiliyor. Bu nedenle önceden hazırlık yapmalıyız. Afet çantasında mutlaka su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri ve kişisel hijyen ürünleri olmalı. Evcil hayvanlarımız varsa onlar için de mama bulundurmalıyız. Amacımız ihtiyaçlarımızı en kısa sürede karşılayabilmek" ifadelerini kullandı.

AİLE AFET PLANLAMASI ŞART

Aile afet planlamasının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Sümeyra Günsel Kığılı, şunları söyledi:

"Aile bireyleri arasında afet anında kimin hangi sorumluluğu üstleneceği önceden belirlenmeli. Çocuklarımızı da bu planlamaya dahil etmeliyiz. Onları korkutmadan afet gerçeğini anlatmalı, böyle bir durumla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Çocuklar için de ayrı bir afet çantası hazırlanmalı."

"BİR KİŞİNİN BİLE HAYATİ BİLGİLERİ EDİNMESİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Türkiye'nin afetlerle sık karşılaşan bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Kığılı, "30 Ekim İzmir Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu tür afetlerde nelerle karşılaşabileceğimizi gördük. Bu nedenle yurttaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza afet farkındalık eğitimleri vermeyi sürdüreceğiz. Bir kişinin bile hayati bilgileri edinmesi bizim için çok değerli. Bu eğitimlerdeki temel amacımız, insanların kendilerini koruyabilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgiye sahip olması" diye konuştu.