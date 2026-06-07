Avrupalı Fuarcılara İzmir'den Davet: "Sadece İzlemeyin, Yatırım Yapın" - Son Dakika
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Avrupalı Fuarcılara İzmir'den Davet: "Sadece İzlemeyin, Yatırım Yapın"

07.06.2026 11:05  Güncelleme: 11:34
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İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, UFI Avrupa Konferansı'nda Türkiye'nin fuarcılık altyapısı ve üretim gücüne dikkat çekerek uluslararası organizatörlere yatırım çağrısı yaptı.

(İZMİR) - Türkiye'nin fuarcılıkta yükselen gücü, UFI Avrupa Konferansı'nda gündeme geldi. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, güçlü üretim, ihracat ve fuarcılık altyapısına dikkat çekerek uluslararası organizatörlere "Türkiye'yi sadece izlemeyin, yatırım yapın" çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen UFI Avrupa Konferansı kapsamında gerçekleştirilen oturumda, Precision Communities Kurucu Ortağı Barış Onay moderatör olarak yer alırken, İpekyolu Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Er, Hannover Fairs Turkey/ Deutsche Messe AG Türkiye ve MENA Bölgesi Genel Müdürü Mehtap Gürsoy ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda; Türkiye'nin fuarcılık sektörü, Türk şirketlerinin uluslararası fuarlardaki etkinliği ve Türkiye'nin uluslararası organizatörlere sunduğu fırsatlar ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN FUARCILIK HİKAYESİ UZUN BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR"

Türkiye'nin fuarcılık mirasına dikkati çeken Cumalıoğlu, ülkenin fuarcılık alanındaki başarısının uzun yıllara dayanan birikim ve vizyonun sonucu olduğunu vurguladı. İzmir'in Türkiye'nin fuarcılık tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Cumalıoğlu, "Türkiye'nin fuarcılık sektörü yeni bir başarı hikayesi değil, köklü bir geçmişin ve uzun vadeli bir vizyonun sonucu. İzmir'de ilk uluslararası fuarın 1936'da düzenlenmiş olması ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilmesi, uluslararası bakış açısının fuarcılık kültürümüzün uzun yıllardır önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Bugün elde ettiğimiz büyüme de bu güçlü mirasın üzerine inşa ediliyor" dedi.

"BÜYÜYEN FUARLAR YENİ YATIRIMLARI GETİRİYOR"

İzmir'in fuarcılık yolculuğunun yıllar içerisinde büyüyerek geliştiğini belirten Cumalıoğlu, uzun yıllar Kültürpark'ta düzenlenen fuarların ulaştığı ölçeğin yeni yatırımları gerekli kıldığını söyledi. Cumalıoğlu, "Fuarlarımız büyüdükçe daha büyük ve modern bir fuar alanına ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyaç doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen kendi kaynaklarıyla hayata geçirilen Fuar İzmir, 2015 yılında hizmete açıldı. Toplam 330 bin metrekarelik alana ve 120 bin metrekare kapalı sergileme alanına sahip Fuar İzmir, bugün Türkiye'nin en önemli fuarcılık merkezlerinden biri ve Marble İzmir, Agro Expo gibi tam kapasite kullanılan yüksek katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI FUARCILIĞI BESLİYOR"

Türkiye'nin fuarcılık alanındaki gücünün arkasında ülkenin üretim ve ihracat kapasitesinin bulunduğunu belirten Cumalıoğlu, özellikle ihracat ağırlıklı ekonomik yapının fuarcılık sektörüne dinamizm kazandırdığını söyledi. Cumalıoğlu, "Türkiye güçlü bir üretim altyapısına ve ihracat odaklı bir iş dünyasına sahip. Bu yapı hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki fuarlara katılımı destekliyor. Türk şirketleri yeni müşterilere ulaşmak, yeni pazarlara açılmak ve uluslararası iş bağlantıları kurmak için fuarları aktif şekilde kullanıyor. Bu durum Türkiye'de güçlü ve canlı bir fuarcılık ekosistemi oluşturuyor" dedi.

"UZUN VADELİ İŞ FIRSATLARI SUNUYOR"

Türk şirketlerinin uluslararası fuarlardaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirten Cumalıoğlu, kamu desteklerinin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti. Cumalıoğlu, "Bugün birçok firma fuarları yalnızca bir tanıtım faaliyeti olarak değil, uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası ve stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor. Ancak Türkiye'yi yalnızca fuarlara katılan şirketler üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Güçlü üretim altyapısı, aktif iş dünyası, köklü fuarcılık geleneği ve büyüyen pazarıyla Türkiye, uluslararası organizatörler için uzun vadeli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

"FUARLAR İŞ FIRSATLARINI TAKİP EDER"

Uluslararası ticarette yaşanan dönüşümün fuarcılık sektörüne yansıdığını belirten Cumalıoğlu, değişen ticaret rotaları ve yeniden şekillenen tedarik zincirlerinin yeni iş fırsatları yarattığını ifade ederek, "Ticaret ilişkileri geliştikçe ve yeni iş bağlantıları kurulduğunda fuarcılık faaliyetleri de büyüyor. Çünkü fuarlar her zaman iş fırsatlarını takip eder" dedi.

Cumalıoğlu, uluslararası fuarcılık organizatörlerine seslenerek, Türkiye'de iş yapmanın temelinde güvene dayalı uzun vadeli ilişkilerin bulunduğunu vurgularken, "Türkiye'de insanlar sizinle iş yapmadan önce sizi tanımak ister. Güven zaman içinde oluşur ancak kalıcı iş birliklerinin temelini oluşturur. Bu nedenle Türkiye yalnızca ziyaret edilip çıkılacak bir pazar değil ilişki kurularak yatırım yapılacak, birlikte büyüme potansiyeli taşıyan bir pazardır. Güçlü ilişkilerin olduğu yerde sürdürülebilir iş birlikleri ve yeni fırsatlar ortaya çıkar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Turizm, Güncel, İzfaş, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupalı Fuarcılara İzmir'den Davet: 'Sadece İzlemeyin, Yatırım Yapın' - Son Dakika

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