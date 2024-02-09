İzinli çıkan mahkum, camilerde hırsızlık yaparak yakalandı - Son Dakika
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İzinli çıkan mahkum, camilerde hırsızlık yaparak yakalandı

Sivas'ta izinli olarak cezaevinden çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sonrası Kılıç, ihbar üzerine yakalandı ve tekrar cezaevine gönderildi.

09.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:37
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SİVAS'ta izinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.

Sivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı. Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç, ihbar sonrası Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yakalandı. Otomobil aynı mahallede park halinde bulunurken, Kılıç işlemleri sonrası yeniden cezaevine gönderildi.

İzinli çıkan mahkum, camilerde hırsızlık yaparak yakalandı
Kaynak: DHA

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