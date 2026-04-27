İZKİTAP Fuarı 10 Günde Yüz Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

27.04.2026 09:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP Fuarı, 17-26 Nisan tarihleri arasında 200 katılımcı ve 400 yazarla kitapseverleri buluşturdu. Onur konuğu Oya Baydar olurken, Ahmet Ümit, Nasuh Mahruki ve Naim Babüroğlu gibi isimler söyleşilerde yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İZKİTAP, 10 gün boyunca yüz binlerce kitapseveri ağırladı. Yaklaşık 200 katılımcı ve 400 yazarın yer aldığı fuarda, imza günleri ve söyleşilerle edebiyat dünyasının önemli isimleri okurlarla buluştu. Onur konuğu Oya Baydar oldu.

Fuarın son gününde Ahmet Ümit, yeni romanı ve İstanbul Hatırası dizisi hakkında konuştu. Nasuh Mahruki, 'Herkesin kendi Everest’i vardır' diyerek hedef belirlemenin önemini vurguladı. Naim Babüroğlu ise Atatürk ve Cumhuriyet söyleşisinde, Atatürk'ün İzmir'e olan sevgisini anlattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

