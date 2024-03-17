İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması - Son Dakika
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İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması

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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, aralık ayından bu yana 4. kez lav ve kül püskürtürken ülkenin güneyinde acil durum ilan edildi. Lavların geçtiğimiz yılın sonlarında meydana gelen patlamanın ardından tahliye edilen Grindavik kasabasının doğusuna ulaştığı aktarıldı. Yanardağın lav ve kül püskürtmesine rağmen ülkenin kuzeybatısındaki ana havalimanını etkilemediği bildirildi. Bölgenin yeni bir volkanik döneme girdiğine inanılıyor.

17.03.2024 13:40
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- İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması

Acil durum ilan edildi

REYKJAVİK - İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, aralık ayından bu yana 4. kez lav ve kül püskürtürken ülkenin güneyinde acil durum ilan edildi.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda dün bir kez daha yanardağ patladı. Aralık ayından bu yana 4. kez meydana gelen volkanik patlama nedeniyle İzlanda'nın güneyinde acil durum ilan edildi. Lavların geçtiğimiz yılın sonlarında meydana gelen patlamanın ardından tahliye edilen Grindavik kasabasının doğusuna ulaştığı aktarıldı. Yanardağın lav ve kül püskürtmesine rağmen ülkenin kuzeybatısındaki ana havalimanını etkilemediği bildirildi. Batı ve Güney yönlerinde ilerleyen lavların Mavi Lagün'e ve Reykjanes Yarımadası'nın büyük bir kısmına sıcak su sağlayan jeotermal enerji santraline doğru ilerlediğini kaydeden Reykjavik merkezli İskandinav Volkanoloji Merkezi Başkanı Rikke Pedersen, her ikisinin de etrafına çok sayıda koruyucu set inşa edildiğini söyledi. Mavi Lagün'ün bir sonraki duyuruya kadar tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Pedersen, patlama sırasında bölgede 500-600 arasında kişinin bulunduğunu söyledi.

Norveç Meteoroloji Ajansı'ndan doğal afet uzmanı Einar Bessi Gestsson, lavların deniz suyuyla temas etmesi halinde tehlikeli gazların ortaya çıkabileceğini ve küçük patlamaların meydana gelebileceğini söyledi.

Bölgenin yeni bir volkanik döneme girdiğine inanılıyor

Dünya'daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktada bulunurken, ülkede 32 aktif yanardağ bulunuyor.

Reykjanes Yarımadası ise en son 800 yıl önce volkanik faaliyet dönemi geçirmiş ve patlamalar onlarca yıl devam etmişti. Dün meydana gelen patlama da 2021'den bu yana yaşanan 7. patlama ve bilim adamları bölgenin yıllar hatta yüzyıllar sürebilecek yeni bir volkanik döneme girdiğine inanıyor.

İzlanda\'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması - Son Dakika
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