İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin "emin ellerde" olacağını söyledi Açıklaması - Son Dakika
İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin "emin ellerde" olacağını söyledi Açıklaması

18.04.2026 20:15
"Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da bir süper güç olduğunu söyleyebiliriz"

EMİRHAN DEMİR - İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, temmuzda başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin "zorlu ve önemli" olduğunu ancak Türkiye'nin ev sahipliğinde "emin ellerde" olduğunu belirtti.

Gunnarsdottir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki rolünün "son derece önemli" olduğunu vurgulayan Gunnarsdottir, "Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gunnarsdottir, Türkiye'ye çok saygı duyduklarını belirterek, iki ülke arasında doğması beklenen yeni işbirliği ve ticaret fırsatlarına işaret etti.

Ankara'nın temmuzda ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, "Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diplomasiyi ön plana koymasının" büyük önem arz ettiğinin altını çizen Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve işbirliğiyle çözülmesinin önemini vurguladı.

Gunnarsdottir, NATO Zirvesi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki önemine değinerek, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik anlamına geldiğini ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile "iyi işbirliğini" sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin 'emin ellerde' olacağını söyledi Açıklaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin "emin ellerde" olacağını söyledi Açıklaması - Son Dakika
