İzlanda'nın AB Üyelik Referandumu

27.02.2026 15:32
AB Komisyonu, İzlanda'nın üyelik müzakereleri için referandum kararını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İzlanda'nın AB'ye olası katılımı için üyelik müzakerelerinin yeniden açılması konusunda referandum düzenleme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lammert, AB için İzlanda'nın yakın ve değerli bir ortak olduğunu dile getirerek, "İzlandalı yetkililerin üyelik müzakerelerinin yeniden açılması için bir referandum düzenleme kararına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, gelecek aylarda ülkesinin AB'ye katılımı için üyelik müzakerelerinin açılması konusunda bir referandum düzenleneceğini bildirmişti.

İzlanda, 17 Temmuz 2009'da AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. İzlanda hükümeti müzakereleri 2013'te askıya almış, hükümet 2015'te AB'ye resmi mektup göndererek sürece devam etmeyeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

