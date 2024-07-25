İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Belçikalı indie rock grubu Balthazar'ın açılışını yaptığı konserde, solist Sena Şener de sahne aldı. Grubun vokalisti JJ Julius, İstanbul'da yeniden sahne almanın mutluluğunu dile getirdi.

25.07.2024 11:25
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İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belçikalı indie rock gruplarından Balthazar'ın gitar vokali ve Jinte Deprez'ın solo projesi J.Bernardt'ın açılışını yaptığı konserde, solist Sena Şener de sahne aldı.

İsimlerini Hawai dilinde "ses" anlamına gelen "Kaleo"dan alan ve 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul sahneye çıkan grubun vokalisti JJ Julius, "En favori şehirlerimden biri olan İstanbul'da yeniden sizinle buluştuğum için çok mutluyum." ifade etti.

"Way Down We Go" şarkısında ise dinleyiciler gruba eşlik etti.

Kaynak: AA

Sena Şener, İstanbul, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

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