İzmar Ürünleri İzmir Sınırlarını Aştı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen yerli üreticiden temin ederek ürettiği İZMAR Süt, sosyal belediyecilik anlayışı ve belediyeler arası iş birliğiyle İzmir'in ardından Uşak'ta da halkla buluştu. İZMAR Süt, Uşak Belediyesi'nin satış noktalarında uygun fiyatla yurttaşların sofralarına ulaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ'nin 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası'nda üretilen İZMAR Süt, Uşaklıların da sofrasında da yerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açtığı tanzim satış mağazaları İZMAR'larda uygun fiyata satışa sunulan uzun ömürlü sütler, artık Uşak Belediyesi'nin toplam 45 farklı noktada hizmet veren Halk Et satış mağazaları ve Halk Ekmek büfelerinde de satılıyor.

Tamamen İzmirli çiftçiler tarafından üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli çiftçinin ürettiği sütleri, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası'nda UHT (Ultra Yüksek Isı) teknolojisiyle işleyerek İZMAR Süt markasıyla sofralara ulaştırıyor. Yurttaşların en temel gıda maddesi süte uygun fiyatla ulaşmasını sağlayan proje aynı zamanda artan girdi maliyetlerine karşı zor günler yaşayan İzmirli süt üreticilerine de umut oluyor. İZMAR Süt, Uşak Belediyesi'nin talebiyle yürütülen çalışmanın ardından İzmir'in komşusu Uşaklıların da sofrasında yerini almış oldu.

"Belediyeler arası dayanışmayı güçlendiriyor"

İZTARIM AŞ Genel Müdürü Samet Yoldaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamucu üretim modeli doğrultusunda yürütülen bu çalışma, belediyeler arası dayanışmayı güçlendiriyor. Kamu eliyle üretilen temel gıda ürünleri, adil fiyatlarla halka ulaştırılıyor. İZTARIM AŞ olarak ürettiğimiz ürünlerin İzmir dışında farklı şehirlerde de değerlendirilmesinden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.