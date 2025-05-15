İzmir, AB Delegasyonu ile Ekolojik Projeleri İnceledi - Son Dakika
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İzmir, AB Delegasyonu ile Ekolojik Projeleri İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ile birlikte ekolojik projeleri incelemek amacıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, İzmir'in İklim Nötr ve Akıllı Şehirler hedefleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

15.05.2025 11:15
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Tugay ve konukları Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi ile Ege Orman Vakfı Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi makamında ağırladı. Görüşmede AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Bölüm Başkanı Stefano Fantaroni, AB Türkiye Delegasyonu İklim, Enerji ve Ulaştırma Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da hazır bulundu.

Tugay: Güçlü bir ekiple yola çıktık

İzmir'i ilk kez ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, "Körfez çok güzel, İzmir etkileyici. Yakın stratejik ilişkiler geliştirmeyi ve ekonomik işbirliklerini amaçlıyoruz. Ekolojik konulara ilgi duyuyoruz. İzmir'in AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler misyonuna dahil olduğunu biliyoruz. 2030 hedefinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da, "AB ile ilişkilerimizi önemsiyoruz. İzmir modern bir şehirdir, aynı zamanda liman şehridir. Tarih boyunca öne çıkan bir yer olmuştur. Hedefimiz karbon emisyonlarını düşürmek. Güçlü bir ekip kurarak yola çıktık" açıklamasında bulundu.

Saha ziyareti

Başkan Tugay, makamdaki görüşmenin ardından konuklarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin iklim nötr çalışmaları ile ilgili saha ziyareti yaptı. Heyetin ilk durağı İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka Mavişehir'de Avrupa Birliği Horizon 2020 "Doğa Esaslı Çözümler (Urban GreenUP)" programı kapsamında hayata geçirdiği Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi oldu.

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu tur sırasında Peynircioğlu Deresi'nin Halk Park ile deniz arasında kalan 40 bin metrekarelik kesimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Konuklara proje ile "Doğa Esaslı Çözümler" kullanılarak kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturulduğu anlatıldı.

İzmir'in vizyonuyla ilgili detaylı sunum

Program kapsamında ayrıca Ege Orman Vakfı Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi de ziyaret edildi. Burada İZPA Başkanı Velibeyoğlu İzmir'in İklim Nötr Şehir Vizyonu hakkında bir sunum yaptı.

Sunumda İzmir Büyükşehir Belediyesinin AB "İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu" kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile İzmir'in 2074 Vizyon Çerçevesi, Misyon Kenti Eylem Laboratuvarı ve diğer yenilikçi yönetişim araçları hakkında bilgiler yer aldı. Ayrıca kentsel hareketlilik, döngüsel ekonomi, uygun fiyatlı sosyal konut, sağlıklı gıda sistemleri gibi tematik şehir misyonları çerçevesinde İzmir'in yerel, ulusal ve uluslararası ortaklarla geliştirdiği stratejiler, NetZeroCities Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve yatırım olanakları aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir, AB Delegasyonu ile Ekolojik Projeleri İnceledi - Son Dakika

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