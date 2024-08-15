İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir açıklarında 22'si geri itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 22 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ile Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik botlardaki 20'si çocuk 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

32 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 11'i çocuk 32'i düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.