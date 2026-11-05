İzmir Adliyesinde hakim, savcı ve personele güvenli internet semineri verildi

İzmir Adliyesinde hakim, savcı ve personele güvenli internet semineri verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göre İzmir Adliyesinde güvenli internet kullanımı semineri düzenlendi. Hakimler, savcılar ve adliye personeline kişisel verilerin korunması ve siber tehditelere karşı önlemler Adli Bilişim İncelemecisi Barış Baykara tarafından anlatıldı.
İzmir Adliyesinde, siber tehditlere karşı farkındalığın artırılması amacıyla güvenli ve bilinçli internet kullanımı konulu seminer gerçekleştirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, seminere hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.
Programda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim İncelemecisi Barış Baykara güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin dijital ortamda korunması, siber tehditler ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemleri anlattı.
Kaynak: AA
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