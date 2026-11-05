İzmir Adliyesinde hakim, savcı ve personele güvenli internet semineri verildi

İzmir Adliyesinde, siber tehditlere karşı farkındalığın artırılması amacıyla güvenli ve bilinçli internet kullanımı konulu seminer gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, seminere hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim İncelemecisi Barış Baykara güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin dijital ortamda korunması, siber tehditler ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemleri anlattı.