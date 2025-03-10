İzmir Akdeniz Dilleri Merkezi: Yaş Sınırı Olmadan Dil Eğitimi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Dilleri Merkezi, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Arapça dil kurslarıyla kültürlerarası köprü kuruyor. Kurslara başvurarak mezun olan İzmirliler arasında 60 yaşındaki Oğuz Malatya da var. Yunanca öğrenmek için Akdeniz Dilleri Merkezi'nde eğitim alan Oğuz Malatya gösterdiği azimle öğrenmenin yaşının da sınırının da olmadığını bir kez daha kanıtladı.

İzmir Akdeniz Akademisi bünyesine katılan Akdeniz Dilleri Merkezi, İzmirlileri Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin dilleriyle buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merkez, üniversite öğrencileri, çalışanlar ve emekliler olmak üzere hemen her kesimden talep görüyor. Akdeniz Dilleri Merkezi ile yolları kesişen isimlerden biri de emekli felsefe öğretmeni Oğuz Malatya.

Malatya, 2020'de açıldığında kursiyer olarak merkeze ilk kayıt yaptıran isim. Sertifika almaya hak kazanan en yaşlı mezun da olan Malatya'nın Yunanca merakı çocukluğuna dayanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı bir tiyatro oyununda Yunan subayını canlandırdığı için arkadaşları tarafından olumsuz lakaplar takıldığını anlatan Malatya, "Ancak bu durum bende tersi bir etki yarattı; Yunanca ve felsefeye ilgi duymaya başladım" diyor. Oğuz Malatya, Akdeniz Dilleri Merkezi ile yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlatıyor:

"Zaman zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden etkinliklere bakarım. Pandemi zamanında Yunanca kursunu görünce katılmaya karar verdim. Çünkü biz aynı yakanın insanları olarak birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizin anlamanın yolu da kültürden ve dilden geçiyor. Birbirimizi anladığımızda aslında birbirimizden farkımızın olmadığını, düşmanlığın suni ve kötü olduğunu da görüyoruz. Akdeniz Dilleri Merkezi çok güzel bir iş yapıyor ve bizlere bulunmaz bir olanak sunuyor. Eminim Yunan dilini öğrendiğinde insanlar çok mutlu olacak."

"Yoğun talep var"

Yunanca öğretmeni Ramazan Gırız, "İzmir, Yunanca konusunda çok şanslı çünkü Akdeniz Dilleri Merkezi'miz var. Talep çok yoğun. Bazı kursiyerlerimiz ailelerinin geçmişinden dolayı, bazıları tatile gittiğinde sorun yaşamamak için, bazıları da kültürel ilgileri nedeniyle kurslarımıza katılıyor. Burada Yunanca öğretmeye alfabeden başlıyoruz ve her kur için 3 aylık bir eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Beş dilde kurs hizmeti

İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Zeynep Özen Barkot da "İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz bağlamında kent, kültür ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu. Aynı zamanda demokratik bir platform olarak da tanımlayabiliriz. Akademi ürettiği bilgiyi etkinlikleri ve yayınları aracılığıyla halkla paylaşıyor. Son olarak Akdeniz Dilleri Merkezi bünyemize katıldı. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Akdeniz Akademisi'nde dil kursları B2 seviyesine kadar veriliyor. Yeni dönem kurs kayıtları 10 Mart 2025'te açılacak. Derslerin 25 Mart'ta başlaması planlanıyor. Detaylar Akdeniz Dilleri Merkezi ve İzmir Akdeniz Akademisi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.