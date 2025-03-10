İzmir Akdeniz Dilleri Merkezi: Yaş Sınırı Olmadan Dil Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Akdeniz Dilleri Merkezi: Yaş Sınırı Olmadan Dil Eğitimi

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akdeniz Dilleri Merkezi, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Arapça dil kurslarıyla kültürlerarası köprü kurmaya devam ediyor. Oğuz Malatya, 60 yaşında Yunanca öğrenerek öğrenmenin yaşının sınırı olmadığını gösterdi.

10.03.2025 10:48  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Dilleri Merkezi, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Arapça dil kurslarıyla kültürlerarası köprü kuruyor. Kurslara başvurarak mezun olan İzmirliler arasında 60 yaşındaki Oğuz Malatya da var. Yunanca öğrenmek için Akdeniz Dilleri Merkezi'nde eğitim alan Oğuz Malatya gösterdiği azimle öğrenmenin yaşının da sınırının da olmadığını bir kez daha kanıtladı.

İzmir Akdeniz Akademisi bünyesine katılan Akdeniz Dilleri Merkezi, İzmirlileri Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin dilleriyle buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merkez, üniversite öğrencileri, çalışanlar ve emekliler olmak üzere hemen her kesimden talep görüyor. Akdeniz Dilleri Merkezi ile yolları kesişen isimlerden biri de emekli felsefe öğretmeni Oğuz Malatya.

Malatya, 2020'de açıldığında kursiyer olarak merkeze ilk kayıt yaptıran isim. Sertifika almaya hak kazanan en yaşlı mezun da olan Malatya'nın Yunanca merakı çocukluğuna dayanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı bir tiyatro oyununda Yunan subayını canlandırdığı için arkadaşları tarafından olumsuz lakaplar takıldığını anlatan Malatya, "Ancak bu durum bende tersi bir etki yarattı; Yunanca ve felsefeye ilgi duymaya başladım" diyor. Oğuz Malatya, Akdeniz Dilleri Merkezi ile yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlatıyor:

"Zaman zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden etkinliklere bakarım. Pandemi zamanında Yunanca kursunu görünce katılmaya karar verdim. Çünkü biz aynı yakanın insanları olarak birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizin anlamanın yolu da kültürden ve dilden geçiyor. Birbirimizi anladığımızda aslında birbirimizden farkımızın olmadığını, düşmanlığın suni ve kötü olduğunu da görüyoruz. Akdeniz Dilleri Merkezi çok güzel bir iş yapıyor ve bizlere bulunmaz bir olanak sunuyor. Eminim Yunan dilini öğrendiğinde insanlar çok mutlu olacak."

"Yoğun talep var"

Yunanca öğretmeni Ramazan Gırız, "İzmir, Yunanca konusunda çok şanslı çünkü Akdeniz Dilleri Merkezi'miz var. Talep çok yoğun. Bazı kursiyerlerimiz ailelerinin geçmişinden dolayı, bazıları tatile gittiğinde sorun yaşamamak için, bazıları da kültürel ilgileri nedeniyle kurslarımıza katılıyor. Burada Yunanca öğretmeye alfabeden başlıyoruz ve her kur için 3 aylık bir eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Beş dilde kurs hizmeti

İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Zeynep Özen Barkot da "İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz bağlamında kent, kültür ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu. Aynı zamanda demokratik bir platform olarak da tanımlayabiliriz. Akademi ürettiği bilgiyi etkinlikleri ve yayınları aracılığıyla halkla paylaşıyor. Son olarak Akdeniz Dilleri Merkezi bünyemize katıldı. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Akdeniz Akademisi'nde dil kursları B2 seviyesine kadar veriliyor. Yeni dönem kurs kayıtları 10 Mart 2025'te açılacak. Derslerin 25 Mart'ta başlaması planlanıyor. Detaylar Akdeniz Dilleri Merkezi ve İzmir Akdeniz Akademisi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Malatya, Akdeniz, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Akdeniz Dilleri Merkezi: Yaş Sınırı Olmadan Dil Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Akdeniz Dilleri Merkezi: Yaş Sınırı Olmadan Dil Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.