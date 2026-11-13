İzmir Aliağa'da HABAŞ patlamasında kayıp işçinin cenazesi bulundu, 19 işçi öldü - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da HABAŞ patlamasında kayıp işçinin cenazesi bulundu, 19 işçi öldü

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İzmir Aliağa\'da HABAŞ patlamasında kayıp işçinin cenazesi bulundu, 19 işçi öldü
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada kayıp işçi Barış Güney'in cenazesine enkaz altında ulaşıldı. DNA incelemesiyle kimliği kesinleşen Güney'in bulunmasıyla ölü işçi sayısı 19'a yükseldi, arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

(İZMİR) - HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından kayıp olarak aranan Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 19'a yükseldi.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın açıklamalarında sözünü ettiği kayıp işçi Barış Güney'in cenazesine enkaz altında ulaşıldı.

Patlamada yaşamını yitirenlerden alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu'nda daha önce gerçekleştirilen DNA eşleştirme çalışmalarında Güney'e ait bir eşleşme tespit edilememişti. Enkaz altında olabileceği değerlendirilen Güney'in bulunması için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan cenazenin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesi sonucunda Barış Güney'e ait olduğu kesinleşti.

Böylece patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 19'a yükselirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: ANKA
Barış GüneyDemir Çelik3. SayfaEkonomiAliağaGüncelİzmirSon Dakika

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