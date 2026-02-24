İzmir Alsancak'ta Dev Altyapı Çalışması

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Alsancak Liman bölgesinde başlattığı altyapı çalışmalarını Şehitler Caddesi'nde sürdürüyor. Yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasıyla taşkın ve koku sorunlarına kalıcı çözüm hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün, kentin altyapısını uzun yıllar boyunca güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yenilemeyi hedefleyen büyük ölçekli yatırımları devam ediyor. Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımı ile İzmir'in altyapısında tarihi bir dönüşüm başlatıldı. Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında hayata geçirilen yatırımlar ile kent merkezinde birleşik sistem kademeli olarak ayrıştırılıyor. Dev projelerin Alsancak-Konak etabı kapsamında Alsancak Liman bölgesinde çalışmalar Şehitler Caddesi'nde devam ediyor.

Alsancak Liman bölgesine 8,4 kilometre yağmur suyu hattı

Proje kapsamında, Alsancak Liman bölgesinde 8,4 kilometre yağmur suyu hattı, 8 kilometre atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi inşa ediliyor. Çalışmalar Liman bölgesinde etap etap ilerleyecek. İmalatların 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte kent merkezinde ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı hatları yenileniyor, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri ayrıştırılarak özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarının ve çevresel risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.