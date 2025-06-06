İzmir, Avrupa Misyon Kentler Konferansı'nda İklim Eylemlerini Paylaştı - Son Dakika
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İzmir, Avrupa Misyon Kentler Konferansı'nda İklim Eylemlerini Paylaştı

06.06.2025 11:51
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İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Misyon Kentler Konferansı'na katılarak iklim eylemleri ve sürdürülebilir projelerini tanıttı. Konferansta yapılan görüşmelerle İzmir'in karbon nötrlüğü hedefleri ve iklim şehir sözleşmesi hakkında bilgi paylaşıldı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Misyon Kentler kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta "Şehir Başarılarından Yararlanmak: 2030 İçin İklim Eylemini İlerletmek" temalı Şehir Misyonları Yıllık Konferansı'na katıldı. Konferansta, İzmir'in özel sektörle kurduğu iş birlikleri, İklim Şehir Sözleşmesi (CCC) süreci ve Avrupa'daki diğer şehirlerle yürüttüğü projeler ikili görüşmeler aracılığıyla katılımcılarla paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Misyon Kentler kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta "Şehir Başarılarından Yararlanmak: 2030 İçin İklim Eylemini İlerletmek" temalı Şehir Misyonları Yıllık Konferansı düzenlendi. Konferansa İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti de katıldı. İzmir Planlama Ajansı Başkanı Koray Velibeyoğlu ve beraberindeki heyet, kenti temsilen konferansta yer aldı. Konferansta, İzmir'in özel sektörle kurduğu iş birlikleri, İklim Şehir Sözleşmesi (CCC) süreci ve Avrupa'daki diğer şehirlerle yürüttüğü projeler, ikili görüşmelerle katılımcılara paylaşıldı. İzmir heyeti, konferans kapsamında üst düzey temsilcilerle temaslar kurdu.

Avrupa ölçeğinde daha fazla görünürlük kazandı

Avrupa Birliği Komisyonu Çevre Genel Direktörü Patrcik Child ile gerçekleştirilen görüşmede, İzmir'in öncelikleri, iklim nötr ve akıllı şehirler misyonu doğrultusunda planlanan karbon nötr olma hedefleri aktarıldı. Patrcik Child, İzmir'in iklim şehir sözleşmesi için kurulan yeni yönetişim yapısı hakkında bilgi aldı. Çeşitli uzmanlarla döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, kıyı kentleri ve limanlar, dijital ikiz ve şehir planlaması konularında Avrupa Birliği hibe programları dahilinde görüşmeler gerçekleştirildi. İzmir iklim şehir sözleşmesi kapsamında sürdürülebilir kentsel finansman girişimi olan Capital Hub danışmanları ile İzmir'in mobilite ve enerji verimliliği odaklı fizibilite projeleri için finansman olanakları görüşüldü. Vilnius'ta düzenlenen teknik geziler, tematik oturumlar ve üst düzey temaslarla İzmir'in sürdürülebilir şehircilik ve iklim eylemi alanındaki çalışmaları Avrupa ölçeğinde daha fazla görünürlük kazandı.

İzmir'in ardından İstanbul'a da "AB Şehirler Misyonu" etiketi

"2025 Şehirler Misyonu Konferansı'nda, İzmir'in ardından İstanbul da 39 yeni şehirle birlikte "AB Şehirler Misyonu Etiketi"ni (EU Mission Label) almaya hak kazandı. Böylece, Ekim 2023'te düzenlenen ilk konferanstan bu yana aralarında İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 92 şehir bu etiketi almış oldu.

İzmir iklim eylemini güçlendirecek yeni araçlar geliştiriyor

İzmir, 2030 iklim nötr hedefi doğrultusunda yenilikçi yönetişim araçlarıyla dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Avrupa Birliği'nin "İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu" kapsamında geliştirilen İklim Şehri Sözleşmesi (Climate City Contract - CCC), kentler için stratejik bir yol haritası sunuyor. Bu sözleşme; şehirlerin güçlü yönlerini analiz etmesine, eksikliklerini belirlemesine ve kimseyi geride bırakmadan iklim hedeflerine ulaşmasını sağlayacak eylem ve yatırımları planlamasına yardımcı oluyor.

İzmir, 2024 yılında Avrupa Komisyonu'na İklim Şehri Sözleşmesi'ni sunarak "İklim Nötr ve Akıllı Şehir" etiketi almaya hak kazanan öncü şehirlerden biri oldu. NetZeroCities desteğiyle yürütülen süreçte, İzmir 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda İzmir Planlama Ajansı (İZPA), stratejik ve yönetişim desteği sağlayarak; yenilikçi, katılımcı ve kamu yararını temel alan bir dönüşüm zemini oluşturuyor. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) katkısıyla hayata geçirilecek "İzmir Misyon Şehir 2030 Taahhüdü", sürece karar alma düzeyinde güçlü bir bağlılık kazandıracak.

Misyon Kent Eylem Laboratuvarı

Büyükşehir Belediyesi kolaylaştırıcılığındaki Misyon Kent Eylem Laboratuvarı (Mission City Action Lab) ise bu süreci bütüncül ve kapsayıcı bir anlayışla ilerletmek için hayata geçiriliyor. Bu yapı, sadece belediyenin değil, tüm kentin ortak sorumluluğu çerçevesinde, özel sektör, ticaret odaları, akademi ve meslek odalarının katılımıyla oluşturulan çok paydaşlı bir platform olarak şekilleniyor. Altı aylık periyotta süreci yönlendirmek üzere bir yol haritası hazırlanırken, İEKKK ile eşgüdüm içerisinde planlama çalışmaları yürütüldü. Takip eden dönemde, toplumsal meşruiyeti güçlendirmek adına katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda açık tartışma ortamları ve müzakere süreçleri tasarlanıyor. 2030 hedefi, İzmir'in 2074'e uzanan uzun vadeli vizyonunda, misyon odaklı inovasyonun kapılarını açacak kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir, Avrupa Misyon Kentler Konferansı'nda İklim Eylemlerini Paylaştı - Son Dakika

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