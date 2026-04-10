İzmir Barajları Kuraklıktan Sonra Canlandı: Tahtalı'da Doluluk Üç Kat Arttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Barajları Kuraklıktan Sonra Canlandı: Tahtalı'da Doluluk Üç Kat Arttı

10.04.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 2026 baharında baraj doluluk oranları tarihi bir artış gösterdi. Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 52,52'ye ulaşarak geçen yıla göre üç kat arttı, Gördes Barajı'nda ise yüzde 39,85'e yükseldi. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde oranların yüzde 60'a yaklaşabileceğini belirtirken, su tasarrufunun önemini vurguluyor.

Kuraklık kıskacında bir yıl geçiren İzmir, 2026 baharında baraj doluluk oranlarında tarihi bir artışla umutlandı. İZSU verilerine göre, kentin kritik su rezervi Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 52,52'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı. Barajdaki kullanılabilir su hacmi 149 milyon 288 bin metreküpe yükseldi ve son üç günde artış ivmesi devam etti.

Gördes Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 39,85'e fırladı ve kullanılabilir su hacmi 174 milyon 502 bin metreküpe ulaştı. Diğer barajlarda ise Ürkmez yüzde 98,78, Balçova yüzde 95,03, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 82,23 doluluk oranları kaydedildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Dr. Ufuk Özkan, 2026'nın daha yağışlı geçtiğini, mayısın 2. haftasına kadar barajlarda artış görülebileceğini ve yüzde 60'lara yaklaşan rakamların olası olduğunu ifade etti. Ancak, kuraklık koşullarının kökten çözülmediğini belirterek su tasarrufunun alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Tahtalı Barajı, Gördes Barajı, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:40:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.