İzmir Barajları Kuraklıktan Sonra Canlandı: Tahtalı'da Doluluk Üç Kat Arttı

Kuraklık kıskacında bir yıl geçiren İzmir, 2026 baharında baraj doluluk oranlarında tarihi bir artışla umutlandı. İZSU verilerine göre, kentin kritik su rezervi Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 52,52'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı. Barajdaki kullanılabilir su hacmi 149 milyon 288 bin metreküpe yükseldi ve son üç günde artış ivmesi devam etti.

Gördes Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 39,85'e fırladı ve kullanılabilir su hacmi 174 milyon 502 bin metreküpe ulaştı. Diğer barajlarda ise Ürkmez yüzde 98,78, Balçova yüzde 95,03, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 82,23 doluluk oranları kaydedildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Dr. Ufuk Özkan, 2026'nın daha yağışlı geçtiğini, mayısın 2. haftasına kadar barajlarda artış görülebileceğini ve yüzde 60'lara yaklaşan rakamların olası olduğunu ifade etti. Ancak, kuraklık koşullarının kökten çözülmediğini belirterek su tasarrufunun alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.