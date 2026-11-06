İzmir Bayraklı'da öğrenciler yangın izlerini silmek için 103 çam fidanı dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Bayraklı'da öğrenciler yangın izlerini silmek için 103 çam fidanı dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayraklı\'da öğrenciler yangın izlerini silmek için 103 çam fidanı dikti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Bayraklı'da iki yıl önceki orman yangınının izlerini silmek isteyen Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında 103 çam fidanı dikti. Etkinliğe Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınında ağaçların küle döndüğü Doğançay mevkisinde, Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri 103 çam fidanı dikti. Okul Müdürü Özcan İkbal, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinliğin çocukların doğa bilincini geliştirmesi ve 'Türkiye Yüzyılı'nda bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına çok kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

Bayraklı Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 103'üncü yılında hem doğa bilincini geliştirmek hem de yangının izlerini silmek amacıyla Kovan Kayası Bal Ormanı'na 103 çam fidanı dikildi. Etkinliğe Bayraklı Kaymakamı Engin Aksakal, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi. Fidan dikim alanında neşeyle çalışan 2'nci sınıf öğrencisi Ecrin Baydım (7), doğayı ve ormanları çok sevdiğini belirtip, "Ağaçları korumak için fidan dikiyoruz. Böyle yerlerde bulunmak çok hoşuma gidiyor" dedi.

Bir diğer öğrenci Egehan Bulgum da (7) arkadaşlarına çağrıda bulunup, "Okulumuzla birlikte geldik ve fidan diktik. Ağaçlarımızı ve ormanlarımızı korumamız gerekiyor" diye konuştu.

'HER ÖĞRENCİ BİR FİDAN DİKERSE TÜRKİYE YENİDEN YEŞERECEK'

Okul Müdürü Özcan İkbal, projenin Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel olarak planlandığını vurgulayıp, "İki yıl önce yangından etkilenen Doğançay mahallemizi yeşertmek için 93 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve personelimizle toplam 103 kişilik bir ekiple bu projeyi başlattık. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında 103 fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim çalışanı var. Her öğrencimiz ve çalışanımız yılda bir fidan dikerse, 20 milyonun üzerinde ağaç kazandırmış oluruz. Bu etkinlik çocuklarımızın doğa bilincini geliştirmesi ve 'Türkiye Yüzyılı'nda bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına çok kıymetli bir adım oldu. Öğrencilerimiz günlerdir heyecandan uyuyamadıklarını söylüyorlardı. Projede emeği geçen Burcu öğretmenimize, belediye çalışanlarımıza ve bize destek veren tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.

'İNSANLIĞA SUNULACAK EN BÜYÜK HİZMET'

Fidan dikim töreninde konuşan Bayraklı Kaymakamı Engin Aksakal ise ağaç sevgisinin ve çevre bilincinin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte 103 fidanı geleceğe miras bırakıyoruz. İnsanlığa ve topluma sunulabilecek en büyük hizmetlerden biri fidan dikmek, ormanlarımıza sahip çıkmaktır. Öğrencilerimize bu değeri aşılamaktan mutluluk duyuyoruz."

Protokol üyeleri, vatandaşlar ve minik öğrencilerin birlikte diktiği fidanlara can suyu verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: DHA
Engin AksakalBayraklıGüncelİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:43:45. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Bayraklı'da öğrenciler yangın izlerini silmek için 103 çam fidanı dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android