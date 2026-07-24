Cemil Tugay: Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim - Son Dakika
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Cemil Tugay: Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim

Cemil Tugay: Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim
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CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, önceliğinin İzmir'in huzuru ve refahı olduğunu söyledi.

(İZMİR) - CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, siyasi belirsizliklerin belediye hizmetlerini etkilemesine izin vermeyeceğini, önceliğinin İzmir'in huzuru ve refahı olduğunu söyledi.

CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Tugay, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim, siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay: Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim - Son Dakika

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