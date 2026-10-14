İzmir Bornova\'da ev aramasında 2 bin 775 sentetik ecza bulundu, 1 şüpheli gözaltında

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 2 bin 775 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında önceki gün bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 53 kutu içerisinde toplam 2 bin 775 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.