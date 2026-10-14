İzmir Bornova\'da ev aramasında 2 bin 775 sentetik ecza bulundu, 1 şüpheli gözaltında

İzmir Bornova'da ev aramasında 2 bin 775 sentetik ecza bulundu, 1 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da polisin uyuşturucu satanlara yönelik çalışması kapsamında önceki gün bir eve düzenlediği operasyonda 53 kutu içinde 2 bin 775 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK'nın 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 2 bin 775 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında önceki gün bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 53 kutu içerisinde toplam 2 bin 775 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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