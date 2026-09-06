İzmir Bornova\'da minibüste 2,6 milyon boş makaron ele geçirildi, sürücü serbest

İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir minibüste 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bornova'da şüpheli bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada 2 milyon 600 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.