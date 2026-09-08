İzmir Buca'da eski eşini bıçaklayan sanığa 17 yıl 18 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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İzmir Buca'da eski eşini bıçaklayan sanığa 17 yıl 18 ay hapis cezası verildi

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İzmir'in Buca ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan sanık M.O., mahkemece 17 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tehdit ve alıkoyma suçlarından beraat ederken, olayın faili hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, eski eşini bıçakla yaralayan sanık, "kadına ve boşandığı eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl, "kasten yaralama" suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.O. ile müşteki M.U. ve taraf avukatları katıldı.

Avukatların savunma yaptığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığa indirimsiz "kadına ve boşandığı eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl, "kasten yaralama" suçundan 18 ay hapis cezası verdi.

M.O. "tehdit" ve "alıkoyma" suçlarından ise beraat etti.

Olay

Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde 23 Ekim 2025'te, eski eşini bıçakla yaralayan M.O. gözaltına alınmış, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

M.O'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca M.O. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıla kadar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Buca'da eski eşini bıçaklayan sanığa 17 yıl 18 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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