İzmir Buca'da mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede 455 gram uyuşturucu bulundu
İzmir'in Buca ilçesindeki bir evde mutfak dolabının arkasına yapılan gizli bölmede 455 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir evde mutfak dolabının arkasına yapılan gizli bölmede 455 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, D.C. ve H.B'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan incelemelerde mutfak dolabının arkasına gizli bölme yapıldığı tespit edildi.
Bölmede 455 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir Buca'da mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede 455 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?