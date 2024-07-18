İzmir Buca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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İzmir Buca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir Buca\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin olağanüstü şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmadığını ve tahliye gerektiren bir durumun olmadığını da ifade eden Duman, hayvanların tahliye edildiğini belirtti.

18.07.2024 18:26  Güncelleme: 18:27
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(İZMİR)- İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin olağanüstü şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına havadan karadan müdahale devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Buca Belediyesi ekipleri yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın bölgesinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Duman, "Bugün öğle saatlerinde yangın Buca çevre yolu çıkışında meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve BUCAKUT ekibimiz olağanüstü şekilde mücadele halindeler. Rüzgar her dakika her an yön değiştiriyor. O yüzden her farklı yönlerde söndürme işlemleri devam ediyor. BUCAKUT ekiplerimiz 17 kişi, 5 araç ve iki tankerle burada. Hem soğutma ve hem söndürme işlemlerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Doğal yaşamdaki hayvanlar tahliye ediliyor

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmadığını ve tahliye gerektiren bir durumun olmadığını da ifade eden Duman, "Yalnız hayvanlar üzerinde bir tahliye durumu oluştu. Şu an tahliye edebildiğimiz, kurtarabildiğimiz hayvanlarımızı veterinerlik ve barınağımıza götürüyoruz. Şu an ağıllarla ilgili bir risk yok. Biz doğal yaşamında olan hayvanlardan kurtarabildiklerimizi belediyemizin veterinerliğine ve barınağına şu an tahliye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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