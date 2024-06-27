İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı yöneticileriyle bir araya geldi

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(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı yöneticileri ve parti üyeleriyle CHP Tüzük Kurultayı öncesinde bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde çağın sosyal demokrat ihtiyaçlarını da gereklerini de temsil edecek şekilde siyaset yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim için esastır ve başımıza gelen her türlü şey Cumhuriyet çizgisinden sapmalardan kaynaklanır. Mücadelemiz bunun üzerinedir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6-8 Eylül tarihlerinde yapılacak CHP Tüzük Kurultayı öncesinde Nefes Restoran'da CHP İzmir İl Örgütü ile toplantı yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, CHP'nin eski genel başkan yardımcıları, eski milletvekilleri ve eski ilçe belediye başkanları da katıldı.

Teşekkür etti

Partililerin seçim döneminde verdiği destekler için teşekkür eden Başkan Tugay, "Bugün bu pozisyonda partimiz adına görev yapmaktan onur duyuyorum. Seçim süresince verdiğiniz destekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bugün tüzük kurultayı öncesinde yapılan bu toplantıda size eşlik etmek istedim. Bir araya gelip sohbet etmeyi, sizleri dinlemeyi istedim" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti bizim için esastır"

"Türkiye Cumhuriyeti varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde var" diyen Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk sayesinde var. Atatürk'ün partisinde çağın sosyal demokrat ihtiyaçlarını da gereklerini de temsil edecek şekilde siyaset yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim için esastır ve başımıza gelen her türlü şey Cumhuriyet çizgisinden sapmalardan kaynaklanır. Mücadelemiz bunun üzerinedir."

"Aldığımız bütün görevleri parti adına alıyoruz

Ön seçim, kontenjanlar, üyelikler ve görev süreleri ile ilgili konuların konuşulduğu toplantıda görüşlerini ifade eden Başkan Tugay, "Samimiyet istiyorsak bence iki dönem kuralını koyma konusunda ısrar edelim. Diğer yandan belli bir süre partide görev almamış insanların bugün milletvekili adayı olması, belediye başkanı adayı olması da benim vicdanımın kabul edeceği bir şey değil" dedi.

Dünyada, herhangi bir makamda iki dönemden fazla kalınmasının faydalı olmadığının genel bir kural olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye başkanı adaylıklarının belirlenmesinde de o kentte belli bir süre yaşamış olan, en azından 5-10 yıl parti üyeliği olan birisinin aday gösterilmesinin iyi olacağını söyledim. İki dönem kuralının mutlaka konması gerektiğini belirttim. Kendi adıma, herhangi bir makamda uzun süre kalma niyetim olmadı. Aldığımız bütün görevleri parti adına alıyoruz."

Ortak akıl vurgusu

Siyasetin ülkeye ve insanlığa dair idealler için yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Tugay, "O zaman kendimizi değil o idealleri, o düşünceleri hayata geçirmek için çaba göstereceğiz. Bu çerçevede bizim ortak akılda buluşmamız lazım" dedi.

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