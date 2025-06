İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Bayram Mesajı

(İZMİR) - Belediye personeli ve bürokratlarla bayramlaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Böylesine değerli ve asil bir şehrin hizmetinde olmak hepimiz için onurdur. O onurun gereği, en iyi olmaktır. Yere düşeni elinden tutup kaldırmamız, yüzü gülmeyenin yüzünü güldürmek için daha çok çalışmamız, daha çok çaba göstermemiz gerekiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda belediye personeli ve bürokratlarla bayramlaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, İsmail Mutaf ve Övünç Özgen'in katıldığı törende belediye personelinin aileleri de Başkan Tugay'la bayramlaşarak fotoğraf çektirdi. Konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Tugay, "Milletin size ihtiyacı var, İzmir'in size ihtiyacı var. Haksızlığa uğramış, adaletsizlikler ve eşitsizlikler içinde yaşayan herkesin size ihtiyacı var. Türkiye'nin de İzmir gibi bir şehrin duruşunu görmeye ihtiyacı var. Böylesine değerli ve asil bir şehrin hizmetinde olmak hepimiz için onurdur, bunu unutmayın. O onurun gereği, en iyi olmaktır. Yere düşeni elinden tutup kaldırmamız, yüzü gülmeyenin yüzünü güldürmek için daha çok çalışmamız, daha çok çaba göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İyi ki varsınız"

Personele iyi bayramlar dileyen Başkan Tugay, "Yaptığınız her şey için size yürekten teşekkür ediyorum. Her birinizin farklı alanlarda elinizden geleninin en iyisini yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Her şeyden önce İzmir halkı adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz olmazsanız bu şehir ayakta kalmaz, biliyoruz. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

"İzmir'in, Türkiye'nin, bu halkın boynunu öne eğdirmeyin"

Bu ülkenin düze çıkması için çalışma, halkın uğradığı haksızlara ve adaletsizliklere karşı görevini yerine getirme mücadelesinde dostluk ve yoldaşlıkla herkesi yanında görmek istediğini belirten Başkan Tugay, "Bu ülkenin iyi insanlarını, temiz çocuklarını, o iyi niyetli, pırıl pırıl kalpli gençlerini, evinde çocuğuna ekmek bulmak için mücadele eden kadınları yalnız bırakmayın. Benim sizden ricam; bu onurlu mücadelenin onurlu insanları olarak bunun parçası olmanız. İzmir'in, Türkiye'nin, bu halkın boynunu öne eğdirmeyin. Kimsenin haksızlıklara maruz kalmasına izin vermeyin. Size yakışan da budur, kamu çalışanına yakışan da budur. İnşallah bir gün bu ülkeyi hep beraber kurtaracağız. Ondan sonra evlatlarımız, ailelerimiz gurur duysun. 'Bunlar bizim evlatlarımızdı, onları yetiştirdik ve bu ülkeye sahip çıktılar' diyecekler. Bu onurun maddi karşılığı yok. Bu insanların yüreklerinde taşıdığı bir madalya olabilir" ifadesini kullandı.

"Millete borcumuz"

Konuşmasında ülkenin ekonomik koşullarına değinen Başkan Tugay, "Devlet halka karşı görevini yeterince yerine getirmiş olsaydı bu kadar çok insan yoksul olmazdı. Böyle geçim sıkıntısı yaşanmazdı. Devlet görevini yerine getirseydi bugün kimse evsiz kalmazdı. Adalet olurdu, eşitlik olurdu. İnsanlar kiralarını ödeyemiyorlar, evlerinden atılıyorlar. Kimse sokakta kalmasın diye dünyada sosyal konut sistemi diye bir şey var. Gecekondularda yaşayanlar, damı akanlar, evi olmayan insanlar kimsenin umurunda mı? Sağlıklı bir insanın üç öğün yemek yemesi lazım. Sizce İzmir'de günde bir öğün yemek yiyebilen, belki sadece ekmek yiyen, belki sadece çöpten topladıklarıyla karnını doyuran 100 bin insan yok mudur? Bunun muhatabı sizsiniz. Bu millete kim sahip çıkacak? Kamu adına çalışan, devletten maaş alarak kendi gelirini elde eden insanlar olarak bunu biz yapacağız. Bu her şeyden önce milli bir görevdir" dedi.