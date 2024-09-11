İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili suç duyurusu haberlerini yalanladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili suç duyurusu haberlerini yalanladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası kestiği ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğu haberleriyle ilgili 'Bize ulaşan bir suç duyurusu yok' dedi.

11.09.2024 14:08  Güncelleme: 14:21
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HABER: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası kestiği ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğu haberleriyle ilgili "Bize ulaşan bir suç duyurusu yok" dedi. Tugay, "Kamuoyu önünde karşılıklı birbirimizi suçlayan şeyler söylemek yerine herkesin sorumluluğunu aldığı ve çözümüne katkıda bulunduğu bir sürecin başlamasını ve yürümesini diliyoruz, bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech-3. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası uyguladığı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu haberleriyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bize ulaşan bir suç duyurusu yok. Dün haber çıktıktan sonra arkadaşlarımız, avukatlarımız sordular. Henüz iletilen bir şey olmadı. O yüzden ne üzerine suç duyurusu olduğunu bilmiyoruz. Biz tabi arkadaşlarımızla bu dönem yeni göreve başlamış olan belediye yönetimi olarak başından beri elimizden gelen azami hassasiyeti göstererek. Arıtmalardan kaynaklı bir Körfez kirliliği olmasın diye çalışıyoruz. Çok hızlı devam eden yağmur suyu ayrıştırma projelerimiz oldu" dedi.

"Biz üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz"

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü faz inşaatını hızlandırdıklarını da ifade eden Tugay, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Martta ya da en geç nisanda devreye almayı düşünüyoruz ki epey gecikmiş bir tesis. Hatta beşinci fazı da bu dönem içerisinde bitirmek gibi bir hedef koyduk kendimize. Biz üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde zaman zaman yapılan denetimlerden kaynaklı cezalar olmuş, geçmiş dönemde de olmuş yeni değil. 13 tane kesilmiş ceza var. Bu en son ceza şubat ayında yapılan bir denetimden kaynaklanan yani sondan ikincisi bir ceza. Bir de geçenlerde de arıtmanın çıkışında bir şeyin içerisindeki katı atık miktarıyla ilgili bir fazlalık bulunmuş. Aslında diğer değerler normal. Hatta arıtmayla ilgili yapılan diğer ölçümlerin tamamının normal olduğuna dahil biz de rapor da var. Bir tek değerin normal üzerine çıkması nedeniyle kesilmiş. Bu da muhtemelen bakanlık hani oluşan halktaki hassasiyeti biraz siyasi olarak yönetmeye çalışıyor. Öyle düşünüyorum.

Bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor

Ben yaptığımız basın toplantısında bunları söyledim. Körfez'de bir süredir artan ve hepimizi üzen bir kirlilik hali var. Bu sene o kirliliğin sonucunu sıcak havayla beraber yaşadık. Belediyenin üzerine düşen arıtmayla, yağmur suyu ayrıştırmayla ilgili işleri yapmak ama bunları sadece yapmamız kirletmeyi durdurmuyor. Yapılması gereken pek çok başka iş var ve bunlar bakanlıkların, üç tane bakanlığın yetkisinde. Bu konuda hani böyle kamuoyu önünde karşılıklı birbirimizi suçlayan şeyler söylemek yerine herkesin sorumluluğunu aldığı ve çözümüne katkıda bulunduğu bir sürecin başlamasını ve yürümesini diliyoruz, bekliyoruz. Ben bunun için yapıcı görüşmelerin peşindeyim. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili zaten bazı şeyler olacak. Yeni attığımız adımlar olacak. Bizim üzerimize düşen en kısa zamanda yapacağımızı tekrar tekrar söylüyorum. Ancak sadece bizim yapmamız yetmiyor. Bakanlığın aynen İzmit'te yaptığı gibi belki Türkiye'nin başka bölgelerinde işte Cumhurbaşkanımız 'biz Haliç'te yaptık' dedi. Orada yaptığı gibi bu konulara el atması ve İzmir'deki sorunlara da çözüm üretmek için sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili suç duyurusu haberlerini yalanladı - Son Dakika

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