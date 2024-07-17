İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Cemevi\'nde iftar programına katıldı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharrem ayı kapsamında Alevi Kültür Dernekleri Menderes Cemevi'nde düzenlenen iftar programında yurttaşlarla oruç açtı. Başkan Tugay, "İbadet eden, oruç tutan, dua eden tüm canların gönüllerinden ne geçiyorsa hak katında kabul olsun. Her zaman emrinizdeyim" dedi.

Programa Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cem Evi Başkanı Satı Çelen, CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, derneklerin başkanları ile temsilcileri de katıldı. Başkan Tugay ile beraberindeki heyet, oruç açmadan önce yapımı devam eden cemevi inşaatını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Her zaman emrinizdeyim"

Konuşmasında Muharrem ayının önemini vurgulayan Cemil Tugay, "Bu sofrayı benimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Muharrem ayındayız, Yas-ı Matem orucunun tutulduğu günlerdeyiz. Yüreğimizde umutla gelecek günlerin hepimiz için iyi olmasını diliyorum. Sizlerin bu özel dualarına yürekten katılıyorum. İbadet eden, oruç tutan, dua eden tüm canların gönüllerinden ne geçiyorsa hak katında kabul olsun. Bu güzel ayda beraber olduk, yeniden beraber olacağız. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Her zaman emrinizdeyim" diye konuştu.

Cemevlerine erzak desteği

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muharrem ayı boyunca kentteki Alevi kültür merkezleri, cemevleri ve ilgili derneklere, erzak ve aşurelik malzeme desteği sağladı.