İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere'de koordinasyon toplantısı düzenledi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerde yürüttüğü koordinasyon toplantılarına Narlıdere ile devam etti. Başkan Tugay, gelen talepleri tek tek dinledikten sonra "İzmir'in epeyce birikmiş sorunu var. Etkili çözümler üretmek zorundayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin yaşadığı problemlere acil çözüm üretmek amacıyla kent genelinde gerçekleştirdiği koordinasyon toplantılarına Narlıdere ile devam etti. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçe belediyesinin yöneticileri ve meclis üyeleri yer aldı.

Tugay: "Kapımız her zaman açık"

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle uyumu sağlamak, yani koordinasyon için buradayız. Bu uyumlu çalışmayı önemsiyoruz. İzmir'in epeyce birikmiş sorunu var. Bu dönemde etkili çözümler üretmek zorundayız. Yılda iki kez buna benzer bir buluşmamız olacak. Sizin gündeme getirmek istediğiniz konular için kapımız her zaman açık" dedi.

Ortak sistem vurgusu: Herkes her şeyi görecek

Başkan Tugay, sosyal belediyecilik konusunda atılan ve atılması gereken adımları bir bir sıralarken, "Önümüzdeki dönemde ortak bir veri tabanından bazı çalışmaları anlık takip etmemiz gerekiyor. Bunların başında sosyal hizmetler ve yardımlar geliyor. Hem sizin birimleriniz hem bizimkiler Narlıdere'de yaşayan vatandaşlarımızdan hangilerinin sosyal yardıma ihtiyacı olduğunu ve neler yapılması konusunu birlikte yürütsünler. Sizler de bu sisteme sadık kalırsanız hem veriler daha sağlıklı toplanmış olur, hem de tekrardan kaçınmış oluruz. Eksik kalan alanları daha net görürüz. Muhtarları da işin içine katarsak süreç daha sağlıklı yürür. Çünkü sosyal ihtiyaçların fazla olduğu bir dönemdeyiz. Genel anlamda yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmeli ama diğer taraftan yaşlı, engelli, kronik hastalığı olanlar ve 0-3 yaş çocukları bulunanlara öncelik tanımalıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, İZSU, ESHOT ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarınca ilçede yürütülen çalışmaların iletilmesi için sözü yetkililere bıraktı.

Uzun: "Birlikte uyum içinde olmamız süreci daha iyiye götürecektir"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise "Göreve geldiğimiz sürede Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyumlu şekilde hizmetimize devam ediyoruz. Başta Başkan Cemil Tugay'a ve Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bu koordinasyon toplantısı son derece anlamlı. Hep birlikte olmamız süreci daha iyiye götürecektir" dedi. Başkan Uzun, ilçesinde gerçekleşmesi gereken çalışmaları ve vatandaşların temel belediyecilik faaliyetleri noktasındaki beklentilerini Başkan Tugay'a aktardı. Talepleri dinleyen Başkan Tugay, acil konular için bürokratlarına talimat verdi.

Başkan Tugay'dan ilçeyi heyecanlandıran proje önerisi

Başkan Uzun, ayrıca spor tesisi yapılmaya uygun bir alan için de Başkan Cemil Tugay'dan yardım talebinde bulundu. Başkan Tugay da, "Yurt dışında görüyorum, bizim ülkemizde yok diye üzülüyorum. Spor tesisi var, etrafında pist, bir kompleks gibi yapılmış. Böyle bir tesis yapalım. Kapalı yüzme havuzu olsun. Yapabiliyorsak bir de yanına halı saha yapalım" dedi. Başkan Uzun ise proje fikri karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tugay, toplantı bitince Başkan Uzun'un makamını da ziyaret etti.